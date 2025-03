VIDEO Gvardiolu su napuštena djeca poklonila portret. Njegov je potez oduševio navijače

Manchester City je na svojim službenim stranicama objavio snimke treninga, okupljanja u svlačionici i utakmice 29. kola engleske Premier lige u kojoj im je suparnik bio Brighton and Howe Albion (2:2). Uz snimke druženja nogometaša, ističe se jedan postupak Joška Gvardiola prije utakmice.

Naime, igrače su u klupskoj svlačionici dočekali njihovi portreti koje su izradila djeca iz jednog mančesterskog doma za napuštenu djecu. Radove su nogometaši sačuvali, a hrvatski nogometni reprezentativac je svoj portret odmah zalijepio iznad svog ormarića.

Our latest episode of Inside City just dropped 🔥



Watch now ⤵️