Haaland u luksuznu kolekciju uvrstio automobil s hrvatskim potpisom: Platio ga je 4.7 milijuna eura

Norveški nogometaš i napadač Manchester Cityja, Erling Haaland, osim na terenu visoko cilja i u privatnom životu. U suradnji s milijarderom i kolekcionarom skupocjenih automobila Oleom Ertvaagom kupio je Bugatti Tourbillon.

Radi se o prvom Bugatti modelu koji je u potpunosti osmišljen i dizajniran na hrvatskom tlu, to jest pod kompanijom Mate Rimca. Bugatti Tourbillon bit će napravljen u 250 primjeraka, a isporuka kreće sljedeće godine. Iz Rimca su već ranije otkrili da je cjelokupna serija rasprodana.

Raspoloživi budžet Haalanda

Iako je očekivana cijena modela 3.8 milijuna eura, za novo prijevozno sredstvo, Haaland je navodno zbog dodatne opreme izdvojio 4.7 milijuna eura. Točno financijsko stanje nogometaša nije poznato, no kako prenose engleski mediji nakon siječanjskog produživanja ugovora sa Cityjem na devet i pol godina, mladi Norvežanin postao je najplaćeniji nogometaš Premier lige s tjednom plaćom od 500.000 funti što je otprilike 600.000 eura. To znači da će zaraditi 247 milijuna funti, odnosno oko 292 milijuna eura. Uzimajući to u obzir, iako iznos izdvojen za automobil nisu mali novci, ne vjerujemo da će se razlika osjetiti na Haalandovom novčaniku.

Specifikacije hrvats ke mašine

Tourbillon generira potpuno novi 8.3-litreni V-16 motor s cross-plane radilicom - 16-cilindarskim ekvivalentom flat-plane V-8 motora, koji ima do 9000 okretaja u minuti i 986 konjskih snaga te 900 Nm okretnog momenta. Planirano je ukupno 1775 konjskih snaga: 986 KS iz motora, 789 KS iz tri električna motora. Što znači pogon na sva četiri kotača i domet od približno 60 kilometara samo na električni pogon, dok je maksimalna brzina ograničena na 445 km/h.

Haaland u svojoj kolekciji već ima Mercedes AMG, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover Sport, Ferrari Monzu SP2, Audi RS6 Avant Quattro, Porsche 911 GT3…