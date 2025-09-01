VIDEO Frcale iskre na Poljudu! Mirisalo je na tučnjavu, a pogledajte što je napravila Torcida

Doslovce do zadnje minute činilo se kao da će to biti još jedna traumatična večer za navijače Hajduka. No, Splićani u se spasili duboko u sudačkoj nadoknadi i u srazu s Rijekom uspjeli izboriti remi (2:2). Nije ni to zadovoljilo navijače na sjevernoj tribini koji su, dok je ostatak Poljuda skandirao, šutjeli. Junak splitske momčadi bio je Rokas Pukštas, veznjak koji je, ne samo zbog sinoćnja dva pogotka, spasio svoju momčad. Torcidinu šutnju pogledajte OVDJE.

Jadranski derbi na kraju nam je ponudio dobar nogomet, posebice u prvom poluvremenu. Bez obzira, bilo je dobrih stvari u sinoćnjoj Hajdukovoj izvedbi. Jedna je sigurno drugačiji način stvaranja igre, odnosno, mehanizmi otvaranja. Dojam je osjetno drugačije razine samopouzdanja u veznom redu ili je možda Hajduk samo dosta dobio dolaskom Pajazitija. Bez obzira, u tom je segmentu Hajduk napredovao u odnosu na prošlu sezonu, iako Gonzalo Garcia nije bio u potpunosti zadovoljan nekim detaljima u tom smislu. Dobro je što su u Hajduku shvatili da je ključni segment strategije ponovna afirmacija Rokasa Pukštasa. Hajdukov veznjak veći je dio susreta izgledao jako dobro, bio je motor u veznom redu, a 42. je minuti postigao pogodak za poravnanje rezultata. Puno je važnije ono što je napravio duboko u sudačkoj nadoknadi. U 96. je minuti Pukštas opet poentirao i to glavom, nakon ubačaja Durdova. To mu je treći pogodak ove sezone. Imao je Hajduk i tri vratnice, no nisu imali sreće.

No, ozbiljna momčad ne smije primati pogotke onako kako se to na Poljudu jučer dogodilo Hajduku. Najprije onaj u 21. minuti kada je poentirao Luka Menalo. Jako važnu ulogu odigrao je Toni Fruk na otvaranju akcije za taj pogodak. Sjajno je na boku razigrao Oreča koji je vrhunski pogodio strijelca Menala. A Hajdukov defenzivni blok bio je potpuno krivo postavljen, igrači daleko od suparnika, bez jasne ideje što tko treba raditi. Slično im se dogodilo i kod drugog pogotka kada je u 55. minuti s prve vratnice poentirao Bogojević. Usput rečeno, u igru je ušao samo minutu ranije umjesto drugog Rijekina strijelca Menala. Iz kuta je ubacio Niko Janković, a ispred Bogojevića u bloku nije bilo nikoga!?

- Bila nam je ovo jako teška utakmica, posebice nakon onoga što nam se dogodilo u četvrtak protiv PAOK-a. Bili smo kvalitetni, nismo paničarili. Čini mi se da je prije izjednačujućeg pogotka bio prekršaj. Na kraju, bod je dobar, poslije tolikog pražnjenja zadnjih mjesec dana - kazao je Đalović i dodao:

- Odigrali smo pravu mušku utakmicu, nastavljamo se boriti, bit ćemo bolji. Igrači su dali sve od sebe, umorni su. No, rasporedit ćemo se. Dinamo će igrati Europsku ligu, mi ćemo se dodatno napuniti, a neće ni oni sve pobjeđivati.

Koliko vam je bilo teško pripremati utakmicu u psihološkom smislu, s obzirom na to što se sve piše zadnjih dana, o vama i o prodaji kluba investitorima iz Amerike?

- Ne znam što da kažem. Piše se, u nekoliko navrata mislio sam da sam ubio čovjeka. No, sve poštujem, neka se piše. Trener je taj koji odgovara na rezultat. No, osvojio sam dvostruku krunu, uveo sam Rijeku u Konferencijsku ligu nakon pet godina. Jedini smo klub, nakon Dinama koji je ušao u Konferencijsku ligu. Normalno je da ćemo patiti u prvenstvu. U godinu dana, otkako sam trener, imali smo Olimpiju i PAOK gdje smo se raspali, a osim toga nismo se raspali niti u jednoj utakmici, niti smo izgubili s više od pogotka razlike. Svoj posao radim kao od prvog dana. O Damiru Miškoviću imam nevjerojatno dobro mišljenje i ogromno poštovanje. On je došao i podržao momčad. Nas ne zanima hoće li se klub prodati ili ne, on je rekao da to još ništa nije gotovo. A mi samo radimo svoj posao. Kakve će tko odluke donositi, to nije na meni. Ima ona pjesma ‘kada okreneš se iza sebe’, a kada se okrenem imam kup i prvenstvo. Naravno, dogodili su nam se Shelbourne i PAOK koji nas je ubio, i mi nismo bili normalni. No, idemo dalje, vidjet ćemo, tek je krenulo. Bitno je da smo ušli u Europu, kao i da je završio prijelazni rok. Fruk, Janković, Radeljić, Petrović, bili su opterećeni hoće li otići, sve je to utjecalo.

Još nije gotovo s njihovim transferima?

- U Europi je gotovo. Neće mi valjda otići u Rusiju ili Tursku. Radim svoj posao koliko mogu, iz sve snage - kazao je Đalović.

Hajdukov trener Gonzalo Garcia istaknuo je:

- Moramo biti zadovoljni jer smo zabili za izjednačenje u 96. minuti. Nije ovo bila naša najbolja utakmica, bili smo pomalo neorganizirani i pod stresom. Na kraju smo zaslužili ovaj rezultat...