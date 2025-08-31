Naši Portali
31.08.2025. u 23:02
Rijeka je povela u 21. minuti golom Luke Menala, izjednačio je Rokas Puktaš u 42. minuti, novu prednost gostima donio je Bruno Bogojević u 55. minuti, a konačnih 2-2 postavio je Puktaš novim golom u petoj minuti nadoknade.

U posljednjem susretu petog kola hrvatskog nogometnog prvenstva, velikom "jadranskom derbiju", Hajduk i Rijeka su pred 29.000 gledatelja na Poljudu odigrali 2-2 pri čemu je domaćin izjednačio u petoj minuti nadoknade.

Rijeka je povela u 21. minuti golom Luke Menala, izjednačio je Rokas Puktaš u 42. minuti, novu prednost gostima donio je Bruno Bogojević u 55. minuti, a konačnih 2-2 postavio je Puktaš novim golom u petoj minuti nadoknade.

Zanimljivo, igrači Hajduka su tijekom susreta još tri puta gađali okvir suparničkog gola, dva puta Adrion Pajaziti, a jednom Marko Livaja.

Hajduk je bolje otvorio susret, bio je aktivniji, a Splićani su imali i prvu priliku na utakmici u 16. minuti. Pajaziti je pucao sa 18 metara prizemno, ali njegov je udarac zaustavila vratnica.

Rijeka je iz prve prva prilike povela. Fruk je navukao nekoliko igrača Hajduka, a potom gurnuo na desnu stranu do Oreča koji je ubacio na desetak metara za Menala koji je udarcem isprve svladao Ivušića.

Vrlo brzo je Hajduk mogao izjednačiti, Hrgović je dvije minute kasnije uposlio Krovinovića u sredini, koji je pucao, a Bamba nije uspio petom skrenuti loptu u mrežu. U 30. minuti ponovo je zaprijetio Menalo, ali je Ivušić skratio kut i odlično obranio.

U završnici prvog dijela Hajduk je pritisnuo i uspio je izjednačiti u 42. minuti. Šego je ubacio s lijeve strane pred vrata, a Pukštas utrčao i između dva igrača pogodio za 1-1.

U posljednjim trenucima prvog dijela Splićani su mogli i okrenuti rezultat. Pucao je Pajaziti, ali još jednom pogodio stativu.

Hrvatski prvak je 55. minuti stigao do nove prednosti. Janković je ubacio iz kornera na prvu stativu, a Bogojević zabio za 2-1 svega dvije minute nakon što je ušao u igru.

U 63. minuti Hajduk je prvi put ozbiljnije zaprijetio u nastavku, ali je Bamba pucao ravno u suparničkog vratara. U samoj završnici Splićani su bili korak do izjednačenja, ali ponovo se ukazala stativa. Livaja je u 89. minuti pucao iz gužve nakon kornera, a njegov udarac se od bloka Čopa odbio u vratnicu.

I kada se već činilo kako će Rijeka vratiti kući s punim plijenom, Hajduk je u petoj minuti nadoknade izjednačio. Durdov je ubacio, a Pukštas glavom pogodio za 2-2.

HAJDUK
Pukštas 43', 90+3'
2-2
RIJEKA
Menalo 21', Bogojević 55'
HNL - 5. kolo, 21.00, Poljud, Split
KRAJ

Kraj utakmice, završilo je 2:2.

90'

Gol za Hajduk! Drugi gol danas zabio je Pukštas!

90'

Šest minuta nadoknade.

89'

Livaja je pogodio vratnicu, treći put danas da Hajduk to radi.

80'

Ušli smo u posljednjih 10 minuta utakmice, Rijeka vodi 2:1.

63'

Bamba je tukao, ali ravno u Zlomislića.

Gol
55' (Gol)

Gol za Rijeku! Janković je ubacio iz kornera, a Bogojević odlično reagirao i zabio s prve vratnice.

51'

Janković je dobio žuti karton jer je srušio Bambu u prodoru.

46'

Počeo je nastavak.

45'

Kraj prvog dijela.

45'

Pajaziti je opet pogodio vratnicu!

45'

Janković je promašio iz odlične prilike.

Gol
43' (Gol)

Gol za Hajduk! Šego je ubacio, a Pukštas se odlično snašao i zabio za 1:1.

Žuti karton
39' (Žuti karton )

Dantas je dobio žuti nakon čega se bunio Đalović pa je i on požutio.

Žuti karton
35' (Žuti karton )

Žuti za Butića koji je nakon Menala drugi igrač Rijeke s opomenom.

30'

Menalo je imao zicer, no Ivušić je to sjajno obranio!

Gol
21' (Gol)

Gol za Rijeku! Oreč je ubacio, a Menalo pogodio za 1:0.

16'

Pajaziti je pogodio vratnicu nakon dobre akcije Hajduka!

10'

Prošlo je 10 minuta utakmice, još nema prilike na susretu. No, Hajduk je aktivniji.

1'

Počela je utakmica!

SASTAVI

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Raci, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Bamba, Pukštas, Šego - Livaja

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Dantas, Petrovič - Butić, Janković, Menalo - Fruk

KLADIONICE

Koeficijent na pobjedu Hajduka je 1.85, na neolučen ishood 3.80, a na pobjedu Rijeke 5.00.

GDJE GLEDATI?

Televizijski prijenos je na kanalu MAXSport 1, a uoči dvoboja bit će i studijska emisija.

LJESTVICA

Pozitivnim rezultatom večeras Hajduk može izbiti na vrh ljestvice, a to bi značilo da će Rijeka dodatno potonuti u odnosu na glavne konkurente. Evo kako trenutno stoje stvari na tablici:
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos jadranskog derbija, prvog ovosezonskog međusobnog dvoboja Hajduka i Rijeke. Sve detalje oko spektakla na Poljudu donosimo u nastavku.

Komentara 51

Pogledaj Sve
MA
MargarethTacher
21:55 31.08.2025.

Cirkus, 6 kartona Rijeci u prvom poluvremenu, na kraju dodatnog vrimena brutalno odgurivanje igrača Rijeke, Bel ne daje žuti nego svira kraj poluvremena, koliko krađe u jedno poluvrime

MA
MargarethTacher
22:15 31.08.2025.

Bel umisto zutog usmeno upozori igrace hajduka i to je to?????????

Avatar mlijeko
mlijeko
23:43 31.08.2025.

Smradovi iz HNS i sudačke organizacije nisu uz sve napore pobijedili Rijeku. FUJ

Želite prijaviti greške?

Pošalji

