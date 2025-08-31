U posljednjem susretu petog kola hrvatskog nogometnog prvenstva, velikom "jadranskom derbiju", Hajduk i Rijeka su pred 29.000 gledatelja na Poljudu odigrali 2-2 pri čemu je domaćin izjednačio u petoj minuti nadoknade.

Rijeka je povela u 21. minuti golom Luke Menala, izjednačio je Rokas Puktaš u 42. minuti, novu prednost gostima donio je Bruno Bogojević u 55. minuti, a konačnih 2-2 postavio je Puktaš novim golom u petoj minuti nadoknade.

Zanimljivo, igrači Hajduka su tijekom susreta još tri puta gađali okvir suparničkog gola, dva puta Adrion Pajaziti, a jednom Marko Livaja.

Hajduk je bolje otvorio susret, bio je aktivniji, a Splićani su imali i prvu priliku na utakmici u 16. minuti. Pajaziti je pucao sa 18 metara prizemno, ali njegov je udarac zaustavila vratnica.

Rijeka je iz prve prva prilike povela. Fruk je navukao nekoliko igrača Hajduka, a potom gurnuo na desnu stranu do Oreča koji je ubacio na desetak metara za Menala koji je udarcem isprve svladao Ivušića.

Vrlo brzo je Hajduk mogao izjednačiti, Hrgović je dvije minute kasnije uposlio Krovinovića u sredini, koji je pucao, a Bamba nije uspio petom skrenuti loptu u mrežu. U 30. minuti ponovo je zaprijetio Menalo, ali je Ivušić skratio kut i odlično obranio.

U završnici prvog dijela Hajduk je pritisnuo i uspio je izjednačiti u 42. minuti. Šego je ubacio s lijeve strane pred vrata, a Pukštas utrčao i između dva igrača pogodio za 1-1.

U posljednjim trenucima prvog dijela Splićani su mogli i okrenuti rezultat. Pucao je Pajaziti, ali još jednom pogodio stativu.

Hrvatski prvak je 55. minuti stigao do nove prednosti. Janković je ubacio iz kornera na prvu stativu, a Bogojević zabio za 2-1 svega dvije minute nakon što je ušao u igru.

U 63. minuti Hajduk je prvi put ozbiljnije zaprijetio u nastavku, ali je Bamba pucao ravno u suparničkog vratara. U samoj završnici Splićani su bili korak do izjednačenja, ali ponovo se ukazala stativa. Livaja je u 89. minuti pucao iz gužve nakon kornera, a njegov udarac se od bloka Čopa odbio u vratnicu.

I kada se već činilo kako će Rijeka vratiti kući s punim plijenom, Hajduk je u petoj minuti nadoknade izjednačio. Durdov je ubacio, a Pukštas glavom pogodio za 2-2.