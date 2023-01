VIDEO Đoković u drami finala izgubio živce, vikao i istjerao svog brata s tribina, pogledajte što mu je rekao

Srpski tenisač Novak Đoković izgubio je živce nakon dramatične završnice prvog seta meča finala teniskog turnira u Adelaideu koji je svojevrsni uvod u Australian Open, prvi veliki turnir godine. Sjajni Srbin napada prvi naslov u sezoni i ukupno 92. u karijeri! Opravda li ulogu favorita i porazi Amerikanca Sebastijana Korde, Novak će se po broju osvojenih ATP trofeja izjednačiti sa Španjolcem Rafaelom Nadalom.

Uzbudljivo finale počelo je u 8.50 po hrvatskom vremenu, a u prilično izjednačenom meču drame ne nedostaje. Đoković je nakon izgubio prvi set u tie-breaku te izgubio živce zbog čega je najviše "nastradao" njegov brat Marko.

Nole se u jednom trenutku okrenuo prema svojoj loži i nekoliko puta viknuo: "Izlazi, izlazi"... Marko je poslušao brata i napustio boks.

Podsjetimo, Đoković se plasirao u finale turnira u Adelaideu, nakon što je svladao velikog rivala Danila Medvedeva iz Rusije s 2:0 u setovima. Za naslov se bori protiv Amerikanca Korde, 33. tenisača svijeta, koji je izborio finale nakon što mu je Japanac Yoshihito Nishioka predao meč zbog ozljede pri rezultatu 7:6, 1:0.

Novak je i u polufinalnom meču imao problema s ozljedom. U prvom setu žalio se na ozljedu leđa, iskoristio je medicinski time-out, srećom, pokazalo se da nije teže ozlijeđen.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS Tennis - Adelaide International - Memorial Drive Tennis Club, Adelaide, Australia - January 8, 2023 Serbia's Novak Djokovic in action during the final match against Sebastian Korda of the U.S. REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Ovo je inače prvi međusobni duel Srbina i Amerikanca, jer se dosad nikada nisu sastajali. Novak danas ima priliku ostvariti 34. uzastopnu pobjedu na tlu Australije, gdje već pet godina ne zna za poraz, a prošle godine zbog drame s cijepljenjem nije znao ni za igranje.