KAKAV TRENER...

VIDEO Ivaniševićev igrač poput legendarnog mentora: Pogledajte burnu reakciju u meču s Alcarazom

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
21.02.2026.
u 20:28

Frustracija mladog Francuza zbog nemoći na terenu u jednom je trenutku dosegla ktiričnu točku

Carlos Alcaraz vrlo dominantno je stigao do svog 25. ATP naslova u karijeri. U finalu jakog turnira iz serije ATP 500 u katarskoj Dohi, za samo 50 minuta je sa 6:2 i 6:1 svladao 21-godišnjeg Francuza Arthura Filsa kojeg vodi bivši hrvatski tenisač i nekada drugi reket svijeta, Goran Ivanišević.

Koliko je dominatnan bio prvi reket svijeta pokazuje nekoliko statističkih podataka. Filsu nije dozvolio niti jednu priliku za break, dok ih je Alcaraz imao šest, a iskorstio pet te je osvojio čak 28 poena više od mladog Francuza. Usporedbe radi, Fils je u cijelom meču osvojio 24 poena.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Frustracija mladog Francuza zbog nemoći na terenu u jednom je trenutku dosegla ktiričnu točku te ju je iskalio na reketu kojeg je razbio na podlozi. Mnoge je tim potetom podsjetio na svog trenera koji je bio poznat po burnim reakcijama i razbijanju reketa. Ivanišević je jednom otišao i toliko daleko da je morao predati meč jer više nije imao reketa za igru. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.
Ključne riječi
arthur fils razbijanje reketa Carlos Alcaraz Goran Ivanišević

PA
pajtiliviu
22:12 21.02.2026.

