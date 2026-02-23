Naši Portali
VELIKI POTHVAT

U jednom danu odigrao dva maratonska meča te osvojio prvi ATP naslov

Rio Open
VL
Autor
Hina
23.02.2026.
u 15:15

Etcheverry je prvo morao dovršiti polufinalni susret protiv Čeha Vita Koprive, koji je prekinut u subotu u prvom setu, te ga je dobio sa 4-6, 7-6 (2), 7-6 (4), da bi zatim igrao finale protiv Čileanca Alejandra Tabila i slavio sa 3-6, 7-6 (3), 6-4 iako je nakon izgubljenog prvog seta i u drugom gubio sa 1-3.

Argentinac Tomas Etcheverry na dramatičan je način stigao do svog prvog ATP naslova u karijeri osvojivši turnir u Rio de Janeiru za koji je u nedjelju morao odigrati dva maratonska susreta te napraviti veliki preokret u finalu.

Za 26-godišnjeg Etcheverryja ovo je bio četvrti nastup u finalu nekog ATP turnira, sva tri prethodna je izgubio uključujući i onaj u Lyonu u svibnju 2024. kada je imao i meč-loptu protiv Francuza Giovannija Mpetchi-Perricarda.

S druge strane, 28-godišnji Tabilo je ostao na tri osvojena ATP naslova, a ovo mu je bio šesti finale.
tenis Tomas Etcheverry

