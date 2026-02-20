Naši Portali
NAJBOLJI NA SVIJETU

Carlos Alcaraz izgubio živce zbog Hrvatice pa pozvao na promjenu pravila: 'Ovo je apsurdno'

Carlos Alcaraz
Foto: Reuters/Pixsell
20.02.2026.
u 10:52

Pri rezultatu 4:4 u prvom setu Alcaraz je dobio iscrpljujuću razmjenum a dok je uzimao ručnik i pokušavao se resetirati, dobio je opomenu zbog prekoračenja vremena između poena ("time violation"). Hrvatska sutkinja procijenila je da je prekoračio dopušteni rok, što je izazvalo burnu reakciju prvog tenisača svijeta.

Carlos Alcaraz plasirao se u polufinale ATP 500 turnira u Dohi nakon preokreta protiv Rusa Karena Hačanova (6:7, 6:4 i 6:3), a tijekom meča imao je raspravu s hrvatskom sutkinjom Marijom Čičak, zbog koje je Španjolac izgubio živce, a nakratko i koncentraciju.

Pri rezultatu 4:4 u prvom setu Alcaraz je dobio iscrpljujuću razmjenum a dok je uzimao ručnik i pokušavao se resetirati, dobio je opomenu zbog prekoračenja vremena između poena ("time violation"). Hrvatska sutkinja procijenila je da je prekoračio dopušteni rok, što je izazvalo burnu reakciju prvog tenisača svijeta.

Alcaraz je odmah protestirao i tražio poništenje odluke, no zahtjev mu nije uvažen. Nezadovoljstvo je izrazio i nakon susreta.

"Pravilo o vremenu je apsurdno. Odigrao sam poen, završio na mreži nakon sprinta i otišao po ručnik. Rekla mi je da je zaustavila sat, ali to što je govorila bilo je smiješno. Publika je i dalje navijala, a kad sam pogledao semafor ostale su tri ili četiri sekunde. Nisam ni stigao tapkati lopticu i dobio sam opomenu", rekao je Alcaraz.

Španjolac je potom proširio kritiku i pozvao na prilagodbu pravila.

"Suci bi trebali biti fleksibilniji i dodati još nekoliko sekundi. Isti problem javlja se u teškim i napetim mečevima. Vjerojatno se i drugi igrači osjećaju isto. Trudim se prilagoditi i poštovati vrijeme, ali to znači da često ne slijedim svoju rutinu. Igram brže i manje puta tapkam lopticu kad sam pod pritiskom."

Na kraju je poručio da bi stroga primjena pravila mogla štetiti atraktivnosti tenisa.

"Tenis je spektakl. Ako želimo privući više gledatelja, moramo si dopustiti da se kvalitetno oporavimo između poena kako bismo pružili najbolji mogući šou. U suprotnom ćemo teško proširiti publiku."

U polufinalu Alcaraz će igrati protiv Andreja Rubljova, dok će drugi finalist biti pobjednik dvoboja Jakuba Menšika i Arthura Filsa, s kojim odnedavno surađuje Goran Ivanišević.
Marija Čičak Carlos Alcaraz

