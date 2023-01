Loše vijesti: Najbolji igrač svijet propušta Australian Open. Objavio je razlog odustajanja

Prvi tenisač svijeta Carlos Alcaraz neće nastupiti na Australian Openu. Alcaraz je na društvenim mrežama potvrdio kako neće biti na prvom Grand Slamu ove sezone zbog ozljede koju je zadobio zbog nezgodnog pokreta na treningu. Španjolac je ozlijedio desnu nogu, a dodao je kako se to dogodilo baš kada se osjećao najspremnijim za nadolazeće mečeve.

Španjolsko čudo od djeteta je prošle sezone ostvario svoj najveći uspjeh na ovom turniru, a izgubio je u ludom meču od pet setova u 3. kolu protiv polufinalista Mattea Berrettinija.

Uz to, igrao je i četvrtfinale Roland Garrosa, dospio do četvrtog kola Wimbledona, a osvojio je US Open. Zahvaljujući sjajnim rezultatima zasjeo je na tron teniske liste i to sa samo 19 godina, četiri mjeseca i šest dana.