PLODNA SURADNJA

VIDEO Ivanišević euforično proslavio pobjedu svog novog igrača: Postao je hit u Dohi

Goran Ivanišević sa sinom Emanuelom na Plava Laguna Croatia Open Umag teniskom turniru
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
19.02.2026.
u 19:43

Flis je 22. tenisača svijeta svladao s dva puta po 6:3 i izborio susret s pobjednikom dvoboja Jakuba Menšika i Jannika Sinnera.

Goran Ivanišević ovog tjedna na ATP turniru u Dohi vodi talentiranog Francuza Arthura Flisa koji je prema svemu sudeći njegov novi igrač. 21-godišnjak se ovog mjeseca vratio tenisu nakon niza problema s ozljedama koji su ga s 13. mjesta ATP ljestvice potisnuli na 40. 

Već je u Dohi pokazao kako mu ne treba puno da uhvati punu formu, a ranije danas osigurao je plasman u polufinale tog vrlo jakog turnira zahvaljujući pobjedi nad Čehom Jirijem Lehečkom. Flis je 22. tenisača svijeta svladao s dva puta po 6:3 i izborio susret s pobjednikom dvoboja Jakuba Menšika i Jannika Sinnera.

Vrlo sretan zbog pobjede svog igrača bio je Ivanišević koji je vrlo emotivno proslavio pobjedu svog tenisača. Reakciju legendarnog bivšeg tenisača možete pogledati OVDJE.

Flis je sedmi tenisač kojeg će Ivanišević voditi u trenerskoj karijeri. Prethodno je radio s Marinom Čilićem, Milošem Raonićem, Tomašom Berdychom, Novakom Đokovićem, Elenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom.
