Bjeloruska tenisačica Arina Sabalenka pobjedom u Adelaideu stigla je do svog 11. naslova

Bjeloruskinja Arina Sabalenka svladala je Čehinju Lindu Noskovu sa 6-3, 7-6 (4) u finalu prvog od dva teniska turnira u australskom gradu Adelaideu s nagradnim fondom od 775.400 eura. Dvadesetčetverogodišnja Sabalenka, druga nositeljica, osvojila je svoj jedanaesti WTA naslov.

Sabalenka je 19. put igrala u finalu WTA turnira. Do ovog turnira peta igračica svjetske ljestvice slavila je deset puta, no posljednji je put izgubila u finalu završnog turnira osam najboljih prošlog studenog u američkom Fort Worthu.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS Tennis - Adelaide International - Memorial Drive Tennis Club, Adelaide, Australia - January 8, 2023 Belarus' Aryna Sabalenka reacts after winning the final match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/Loren Elliott Photo: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Osamnaestogodišnja Noskova prvi je put igrala u finalu, a veliko iznenađenje priredila je u polufinalu, kada je svladala drugu igračicu WTA ljestvice i prvu nositeljicu Tunižanku Ons Jabeur.