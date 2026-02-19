Naši Portali
USPJEH KARIJERE

Tko je Antonija Ružić? Nova hrvatska teniska senzacija ide prema vrhu u Dubaiju

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
19.02.2026.
u 08:36

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić ostvarila je najveći uspjeh karijere plasmanom u četvrtfinale WTA 1000 turnira u Dubaiju. Priča o njezinom putu u Dubaiju zvuči gotovo filmski

Hrvatski tenis ima novu junakinju! Antonia Ružić, 23-godišnja tenisačica iz Orehovice u Međimurju, ostvarila je senzacionalan uspjeh na prestižnom WTA 1000 turniru u Dubaiju. U meču osmine finala svladala je prvu nositeljicu i treću igračicu svijeta, Elenu Rybakinu, koja joj je predala meč pri vodstvu Ružić 5:7, 6:4, 1:0. Kazahstanka, inače pobjednica Australian Opena, povukla se zbog iscrpljenosti i mučnine, no to ne umanjuje nevjerojatan uspjeh Hrvatice. Za Ružić, trenutačno 67. igračicu svijeta, ovo je prva pobjeda nad tenisačicom iz Top 10 društva i prvi plasman u četvrtfinale turnira ovako visoke kategorije, što predstavlja najveći rezultat njezine dosadašnje karijere.

Priča o njezinom putu u Dubaiju zvuči gotovo filmski. Naime, Ružić je u glavni ždrijeb turnira ušla kao "sretna gubitnica". U prvom kolu kvalifikacija poražena je od Rebeke Masarove unatoč tome što je imala čak šest meč-lopti. Ipak, sreća joj se osmjehnula i dobila je drugu priliku koju je iskoristila na najbolji mogući način. "Ponekad morate iskoristiti drugu priliku. Mnoge su djevojke imale sjajne rezultate kao sretne gubitnice jer više nemate što izgubiti. Možete samo pokazati svoj najbolji tenis", izjavila je Ružić nakon povijesne pobjede.

Da njezin prolazak nije slučajan, pokazala je već na samom startu turnira. U prvom kolu svladala je bivšu osvajačicu US Opena, Britanku Emmu Raducanu, rezultatom 6:1, 5:7, 6:2, a zatim je u drugom kolu bila bolja od još jedne "sretne gubitnice", Anastasije Zakharove. Pobjeda protiv Rybakine samo je kruna niza sjajnih nastupa kojima je skrenula pozornost cjelokupne teniske javnosti i potvrdila svoj ogroman potencijal.

Antonia Ružić već je neko vrijeme najbolja hrvatska tenisačica, a profesionalnu karijeru započela je 2019. godine. Svoj put prema vrhu gradila je strpljivo, osvojivši dvanaest titula na ITF turnirima. U Top 100 društvo probila se u lipnju 2025., a uspjeh u Dubaiju zasigurno će joj donijeti novi skok na WTA ljestvici i otvoriti vrata najvećih svjetskih turnira. Njezin uspjeh tim je veći što je postala prva tenisačica još od 2001. godine koja je u Dubaiju prošla dalje nakon što joj je prva nositeljica predala meč.

Sljedeći izazov za hrvatsku tenisačicu bit će dvoboj za polufinale protiv još jedne vrhunske protivnice, devete igračice svijeta i sedme nositeljice turnira, Ukrajinke Eline Svitoline. Svitolina je svoj put do četvrtfinala izborila pobjedom nad Švicarkom Belindom Bencic nakon tri seta. Bit će to njihov prvi međusobni dvoboj, a Ružić će u njega ući rasterećeno, svjesna da je već ostvarila rezultat iz snova i da nema što izgubiti.
Ključne riječi
tenis Antonia Ružić

