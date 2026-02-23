Naši Portali
ATP LJESTVICA

Alcaraz uvjerljivo vodeći, Čilić 45., Gojo skočio za 41 mjesto

VL
Autor
Hina
23.02.2026.
u 09:35

Uvjerljivo vodeći je Španjolac Carlos Alcaraz koji nakon osvajanja naslova u Dohi ima 3150 bodova više od drugog Talijana Jannika Sinnera, dok trećem Srbinu Novaku Đokoviću bježi preko 8000 bodova.

Marin Čilić i dalje je jedini hrvatski teisač među 100 najboljih na ATP ljestvici, on je ovoga tjedna 45. igrač svijeta, što je nazadak od dva mjesta u odnosu na prošli tjedan. 

Pozitivan pomak od dva mjesta ostvario je drugi hrvatski "reket" Dino Prižmić koji je sada 120. igrač svijeta, ali mnogo veći skok ostvario je Borna Gojoj koji je osvajanjem "challengera" u mekisčkom Metepecu popravio plasman za 41 poziciju i sada je 196.

Ključne riječi
Marin Čilić ATP ljestvica Carlos Alcaraz

