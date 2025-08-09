Naši Portali
JASNO I GLASNO

VIDEO Dinamovci nakon pobjede stali pred Boyse. Imali su samo jednu poruku, evo što su pjevali

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
09.08.2025.
u 13:45

Dinamo je puno uložio u formaciju nove momčadi, a u prava dva kola nogometaši pokazuju napredak i polako ulaze u natjecateljsku formu

Nakon što je Dinamo prošle sezone ostao bez oba domaća trofeja, nova Uprava predvođena Zvonimirom Bobanom odlučila je presložiti igrački kadar i dovesti nove igrače u momčad trenera Marija Kovačevića.

Očekivanja su sada znatno veća, a poruku su vrlo jasno poslali i Bad Blue Boysi. Nakon pobjede protiv Vukovara 1991. s tribina se zaorila pjesma:

"Imamo bekove, imamo halfove, imamo forove, što daju golove! Hoćemo golove, hoćemo pobjede, hoćemo titulu, još ove godine!" Dinamo je snimku objavio na svojim službenim Instagram stranicama.

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a
Ključne riječi
BBB HNL Dinamo

