VIDEO Dinamovci nakon pobjede stali pred Boyse. Imali su samo jednu poruku, evo što su pjevali

Nakon što je Dinamo prošle sezone ostao bez oba domaća trofeja, nova Uprava predvođena Zvonimirom Bobanom odlučila je presložiti igrački kadar i dovesti nove igrače u momčad trenera Marija Kovačevića.

Očekivanja su sada znatno veća, a poruku su vrlo jasno poslali i Bad Blue Boysi. Nakon pobjede protiv Vukovara 1991. s tribina se zaorila pjesma:

"Imamo bekove, imamo halfove, imamo forove, što daju golove! Hoćemo golove, hoćemo pobjede, hoćemo titulu, još ove godine!" Dinamo je snimku objavio na svojim službenim Instagram stranicama.