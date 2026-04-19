Pogledajte što se upravo približava Hrvatskoj: DHMZ upalio alarme, u ovim područjima najviše kiše i grmljavine

Nedjeljno prijepodne u većem dijelu Hrvatske proteklo je u znaku sunčanog i iznadprosječno toplog vremena, no kako dan odmiče, situacija se postupno mijenja. Prema podacima Državni hidrometeorološki zavod, u više dijelova zemlje upaljen je alarm za potencijalno opasne vremenske uvjete.

U zagrebačkoj regiji očekuje se grmljavinsko nevrijeme s izraženijim pljuskovima, uz više od 60 posto vjerojatnosti za grmljavinu. Istodobno, na području Velebitskog kanala te u srednjoj i južnoj Dalmaciji prognozira se pojačana, mjestimice i jaka bura s udarima koji mogu dosezati i do 85 kilometara na sat.

Foto: DHMZ

Kako javlja HRT, promjena vremena već je vidljiva i na radarskim snimkama, sa sjeverozapada se približava oblačni sustav koji donosi kišu i nestabilnije uvjete. Riječ je o hladnoj fronti koja će tijekom večeri zahvatiti veći dio zemlje. Poslijepodne tako donosi postupno naoblačenje, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Upravo u tim područjima očekuju se prvi pljuskovi, lokalno praćeni grmljavinom. U Slavoniji, Baranji i Srijemu još se neko vrijeme zadržava sunčanije vrijeme, no prema večeri i tamo stiže porast naoblake, a kasnije i kiša.

U središnjoj Hrvatskoj, uključujući Zagreb, vrijeme će se pogoršavati prema večernjim satima, uz jačanje vjetra i sve izraženije pljuskove. Vjetar će s južnog i jugozapadnog okretati na zapadni, ponegdje i pojačati.

Na Jadranu je veći dio dana još stabilan, osobito u Dalmaciji gdje prevladava sunčano i toplo vrijeme. Ipak, na sjevernom dijelu već se gomilaju oblaci, a tijekom noći lokalno su mogući kiša i pljuskovi. More je uglavnom mirno do malo valovito, no uz jačanje vjetra očekuje se i postupno pogoršanje.