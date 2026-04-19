Napustila Hrvatsku, izgradila industriju u BiH: 'Nisam mogla gledati da djedovina propada'

Gošća emisije Nedjeljom u 2 bila je Snježana Köprüner, poduzetnica koja u Travniku i Prozor-Rami vodi proizvodnju preciznih strojeva s oko 700 zaposlenih. Odrasla u Zadru, a poslovno oblikovana u Njemačkoj, otvoreno je upozorila na rizike ekonomije koja se oslanja na rentu umjesto na proizvodnju, javlja HRT.

Rođena u Benkovcu, školovala se u Zadru, a diplomirala je na Fakultet strojarstva i brodogradnje na smjeru energetike. Karijeru je započela u Bagatu kao razvojna inženjerka, gdje je radila na konstrukciji specijalnih alatnih strojeva. Sredinom 1980-ih magistrirala je te potom otišla u Njemačku, gdje se usmjerila na analizu tržišta i troškova, produbljujući razumijevanje konkurentnosti u strojogradnji.

Njezin put, ističe, nije bio težak. 'Mislim da kad ste na jednom putu, da te teškoće toliko ni ne osjećate i da vam toliko ne smetaju. Uvijek gledam, kad su me ispitivali dok sam studirala strojarstvo, "je li bilo teško?". Na kraju fakulteta nisam imala osjećaj da je bilo teško. Nekako je išlo sve po planu', rekla je.

Objasnila je da je tijekom rada u Njemačkoj sudjelovala u projektima analize troškova i odluka o tome treba li nešto proizvoditi ili kupiti, što su tamošnje tvrtke koristile za jačanje konkurentnosti kroz smanjenje nabavnih troškova. U tom je okviru radila i na projektu za Messer Cutting and Welding, kada su joj se javili ljudi iz Bosne i Hercegovine tražeći pomoć u pronalasku posla.

Iako ih ranije nije poznavala, kaže da ju je njihova situacija snažno dirnula, dijelom i zbog ratnog iskustva koje su prošli. Poslala im je poslovne upite, što im je pomoglo da dođu do angažmana, nakon čega je pokrenut proces privatizacije. Tvrtka Messer u jednom je trenutku bila zainteresirana za preuzimanje, no na kraju je odustala, ostavljajući radnike ponovno u neizvjesnosti - zbog čega su joj se opet obratili.

'Ta njihova borba za opstanak na mene je ostavila snažan dojam. U to vrijeme nisam imala vlasničke udjele u tvrtki u kojoj sam radila, ali sam počela uvjeravati vlasnike da uđu u taj proces. Na kraju sam uspjela i privatizacija je provedena 2004. godine. Tada je tvrtka imala 52 zaposlenika i godišnji prihod od oko 400.000 eura, dok danas zapošljava više od 700 ljudi i ostvaruje oko 35 milijuna eura prihoda. Možda to ne zvuči puno, ali u metalnoj industriji, posebno u rezanju, riječ je o vrlo zahtjevnom i složenom poslu', izjavila je.

Istaknula je da njezina tvrtka proizvodi komponente za njemačke, austrijske i švicarske kompanije, koje se potom ugrađuju u bagere, alatne strojeve i strojeve za pakiranje. Riječ je o modelu u kojem velike europske strojarske tvrtke dio proizvodnje premještaju na povoljnija tržišta kako bi zadržale konkurentnost.

Pojasnila je i proizvodni proces - u pogone dolaze metalne ploče i profili koje inženjeri razrađuju, a zatim se kroz rezanje, bravarske i zavarivačke radove, strojnu obradu i lakiranje pretvaraju u gotove komponente. Ti proizvodi na kraju završavaju u montažnim linijama velikih industrijskih sustava poput Liebherr, Grob i DMG Mori.

Tvrtka posluje u Travniku i Prozoru-Rami, a prosječna plaća iznosi nešto više od 2000 konvertibilnih maraka odnosno nešto više od 1000 eura, što je iznad prosjeka u Federaciji BiH od oko 1671 marku. 'Plaće su kod nas više za otprilike 30 do 40 posto u odnosu na prosjek Federacije. Treba imati na umu da taj prosjek uključuje i banke i osiguravajuća društva. No kada gledamo naš sektor, smatram da su primanja barem 50 posto viša', rekla je.

Dodaje da je glavni cilj zadovoljan zaposlenik, pa je tako djeci zaposlenih osigurala i vrtić. 'Kod nas se jedne godine rodilo 29 djece. To gledamo kad dolaze ovi paketići za Novu godinu i Božić, kad se dijele, i onda sam mislila, ima toliko mladih ljudi, prosječna starost nam je 30 i neku godinu. U Travniku mislim da je 33, u Rami je 27 i to su svi da kažem, u reproduktivnoj fazi. Tim ljudima sigurno će trebati vrtići. Onda smo zgradu koju smo planirali za stanove radnicima pretvorili u vrtić. Tamo ide 63 djece. Mislim da je jedan vrtić koji je primjeran u cijeloj okolini Travnika, u Srednjobosanskom kantonu. To vidimo i po roditeljima i po velikim zahtjevima za to', izjavila je.