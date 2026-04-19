Luka Modrić će iduće sezone igrati zajedno sa superzvijezdom?! Slaže se moćna momčad za Europu

Sjajni poljski napadač Robert Lewandowski (38) mjesecima je čekao Barcelonu da mu produži ugovor koji mu ističe ovog ljeta, ali to se nije dogodilo pa će vrlo vjerojatno napustiti Camp Nou. Kako pišu španjolski mediji, Poljak se predomislio oko ostanka u Barci te poručio klubu da ne namjerava ostati. Barca je bila navodno zbog njega spremna prodati Ferrana Torresa, ali to sada nije opcija.

Španjolci tvrde da Lewandowski želi na ljeto doći u Milan kod našeg Luke Modrića, a tu priču dodatno je podgrijala činjenica da je prije par dana snimljen u Milanu što se protumačilo kao da se sastao s predstavnicima rossonera. Nije tajna da Milan traži pravog centarfora za sljedeću sezonu.

Rossoneri se spremaju u napad na titulu u Serie A i što bolje igre u Ligi prvaka i za to će im trebati prava špica, a Lewa može jamčiti 20-tak golova po sezoni.

Što se tiče Modrića, on bi trebao ostati na San Siru, odnosno produljiti ugovor za još godinu dana i to će mu vrlo vjerojatno biti posljednja sezona u karijeri.