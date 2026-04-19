Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKVA GOLČINA

VIDEO Čudesan potez Mandžukića na kultnom zagrebačkom terenu. Pogledajte majstoriju

Instagram
VL
Autor
Stjepan Meleš
19.04.2026.
u 18:26

Na današnjom susretu postigao je prekrasan pogodak. Prsima je primio dugu loptu iza suparničkih braniča te ju je, prije nego što je pala, u padu poslao u mrežu

Revijalnom utakmicom između legendi Dinama i legendi hrvatske nogometne reprezentacije na igralištu Klinček danas završava Memorijal Nikola Pokrivač. Memorijal koji je u organizaciji Dinamove zaklade Nema predaje, posvećen je bivšem hrvatskom reprezentativcu te nekadašnjem igraču Varteksa, Dinama, Monaca, Rijeke i drugih klubova, koji je poginuo u prometnoj nesreći 18. travnja prošle godine.

U revijalnoj utakmici nastupio je legendarni Mario Mandžukić (39). Bivši napadač Zagreba, Dinama, Wolfsburga, Bayerna, Atletico Madrida, Juventusa i Milana završio je karijeru 2021. godine. Na današnjom susretu postigao je prekrasan pogodak. Prsima je primio dugu loptu iza suparničkih braniča te ju je, prije nego što je pala, u padu poslao u mrežu.

- Forma je prolazna, klasa je vječna. Majstorija by Mario Mandžukić - stoji u opisu objave Dinamove zaklade Nema predaje. Pogodak bivšeg slavnog hrvatskog reprezentativca pogledajte ispod. 

Ključne riječi
Nikola Pokrivač Zagreb Dinamo Mario Mandžukić

Komentara 1

Pogledaj Sve
IS
istokdole
19:07 19.04.2026.

I dalje je prvi napadač hr, makar je pet godina već van nogometa...Kramarić je ok ali klubovi gdje je Mandžukić igrao.to je neusporedivo...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!