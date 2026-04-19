VIDEO Čudesan potez Mandžukića na kultnom zagrebačkom terenu. Pogledajte majstoriju

Revijalnom utakmicom između legendi Dinama i legendi hrvatske nogometne reprezentacije na igralištu Klinček danas završava Memorijal Nikola Pokrivač. Memorijal koji je u organizaciji Dinamove zaklade Nema predaje, posvećen je bivšem hrvatskom reprezentativcu te nekadašnjem igraču Varteksa, Dinama, Monaca, Rijeke i drugih klubova, koji je poginuo u prometnoj nesreći 18. travnja prošle godine.

U revijalnoj utakmici nastupio je legendarni Mario Mandžukić (39). Bivši napadač Zagreba, Dinama, Wolfsburga, Bayerna, Atletico Madrida, Juventusa i Milana završio je karijeru 2021. godine. Na današnjom susretu postigao je prekrasan pogodak. Prsima je primio dugu loptu iza suparničkih braniča te ju je, prije nego što je pala, u padu poslao u mrežu.

- Forma je prolazna, klasa je vječna. Majstorija by Mario Mandžukić - stoji u opisu objave Dinamove zaklade Nema predaje. Pogodak bivšeg slavnog hrvatskog reprezentativca pogledajte ispod.