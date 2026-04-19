JEDNOSTAVAN STEČAJ

Dugovi nestali preko noći? Tisuće Hrvata oslobođeno plaćanja, evo kako

Ivica Beti
19.04.2026.
u 17:36

Općinski sud u Čakovcu je na prijedlog FINA-e otvorio i odmah zatvorio jednostavni postupak stečaja, pa je Suzana O. oslobođena plaćanja 250 eura duga komunalnoj tvrtki Čakom

Suzana O. ima blokirani račun već 1177 dana. Nema imovine koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa, a u posljednje tri godine nije ostvarila nikakav dohodak. Uz blokirani, ima i jedan zaštićeni račun. Općinski sud u Čakovcu je na prijedlog FINA-e otvorio i odmah zatvorio jednostavni postupak stečaja, pa je oslobođena plaćanja 250 eura duga komunalnoj tvrtki Čakom. Emina O. na isti je način oslobođena plaćanja 130 eura duga komunalnom poduzeću Pre-kom, a Tamara O. ne mora vratiti oko 1200 eura duga teleoperateru i tvrtki za naplatu potraživanja.

Željka Ž. je Općinski sud u Bjelovaru oslobodio plaćanja 19 eura duga Hrvatskim vodama i duga za pristojbu HRT-u, dok Martin Ć. ne mora platiti račun osiguravajućoj kući. Od 2019. FINA provodi takve jednostavne postupke stečajeve potrošača i nadležnim općinskim sudovima poslala je dosad preko 240.000 prijedloga za potrošače koji su zadovoljavali propisane uvjete. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije analiziralo je dosadašnje rezultate i zaključilo da Zakon o stečaju potrošača treba mijenjati.

Ministar Damir Habijan najavio je da će stečajeve potrošača ubuduće rješavati i trgovački sudovi, kako bi se rasteretili općinski na kojima se vodi oko milijun novih predmeta, dok ih je na trgovačkima oko 130.000 godišnje. - Ako usporedimo 2020. godinu i 2024. godinu te podatke koje imamo za 2025. godinu, utvrđen je stalan kontinuiran rast broja predmeta na općinskim sudovima i svojevrsna stagnacija predmeta na trgovačkim sudovima – rekao je ministar najavljujući zakonske izmjene. Proširenjem i na trgovačke sudove ujedno bi se skratilo vrijeme trajanja postupaka.

Jednostavni postupci stečaja potrošača u prosjeku traju 234 dana. Njihovim izmještanjem na trgovačke sudove, želi se, ističe, postići veća stručnost ljudi koji će provoditi te postupke, ali i bolja posvećenost te brže rješavanje takvih predmeta. Jednostavni postupak stečaja potrošača namijenjen je potrošačima koji imaju evidentiran u neprekidnom trajanju od tri godine za iznos glavnice do 2654,46 eura.

Osnovni kriterij koji mora biti zadovoljen da bi se potrošača oslobodilo obveza je da se radi o poštenom potrošaču. Inače, FINA je od stupanja na snagu Zakona o stečaju potrošača početkom 2016. godine započela i s provođenjem izvansudskog postupka pred savjetovalištem. Od tada do 20. listopada 2025. godine predano je ukupno samo 1276 zahtjeva za izvansudski postupak pred Fininim savjetovalištem, a sklopljeno je tek 16 izvansudskih sporazuma i izdano ukupno 942 potvrde o neuspjelom sklapanju izvansudskog sporazuma. U blokadi je trenutačno oko 197.500 građana.

Ivan Grozni
Ivan Grozni
18:01 19.04.2026.

Svaki dug za koji nije pokrenuta ovrha do 12 mj nakon isteka datuma plaćanja mora automatizmom ići u zastaru a ne da se “dužnik” mora pozivati na zastaru . Također svaki dug koji se nije naplatio ni na koji načinn i roku od 5 godina mora ići u zastaru .

fidelio
17:46 19.04.2026.

Ako dužnik nema prihoda niti imovine (što je preduvjet za otpis dugova) onda je proces nakaradno suvišan - vjerovnik se ionako naplatiti ne može ni u snu, ali će zato sud imati jedan spis više i FINA dvadeset formulara više. Ovo je, zaista, primjer državne neefikasnosti, a ne učitelji i pomoćnici u nastavi

