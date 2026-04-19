Dugovi nestali preko noći? Tisuće Hrvata oslobođeno plaćanja, evo kako

Suzana O. ima blokirani račun već 1177 dana. Nema imovine koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa, a u posljednje tri godine nije ostvarila nikakav dohodak. Uz blokirani, ima i jedan zaštićeni račun. Općinski sud u Čakovcu je na prijedlog FINA-e otvorio i odmah zatvorio jednostavni postupak stečaja, pa je oslobođena plaćanja 250 eura duga komunalnoj tvrtki Čakom. Emina O. na isti je način oslobođena plaćanja 130 eura duga komunalnom poduzeću Pre-kom, a Tamara O. ne mora vratiti oko 1200 eura duga teleoperateru i tvrtki za naplatu potraživanja.

Željka Ž. je Općinski sud u Bjelovaru oslobodio plaćanja 19 eura duga Hrvatskim vodama i duga za pristojbu HRT-u, dok Martin Ć. ne mora platiti račun osiguravajućoj kući. Od 2019. FINA provodi takve jednostavne postupke stečajeve potrošača i nadležnim općinskim sudovima poslala je dosad preko 240.000 prijedloga za potrošače koji su zadovoljavali propisane uvjete. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije analiziralo je dosadašnje rezultate i zaključilo da Zakon o stečaju potrošača treba mijenjati.

Ministar Damir Habijan najavio je da će stečajeve potrošača ubuduće rješavati i trgovački sudovi, kako bi se rasteretili općinski na kojima se vodi oko milijun novih predmeta, dok ih je na trgovačkima oko 130.000 godišnje. - Ako usporedimo 2020. godinu i 2024. godinu te podatke koje imamo za 2025. godinu, utvrđen je stalan kontinuiran rast broja predmeta na općinskim sudovima i svojevrsna stagnacija predmeta na trgovačkim sudovima – rekao je ministar najavljujući zakonske izmjene. Proširenjem i na trgovačke sudove ujedno bi se skratilo vrijeme trajanja postupaka.

Jednostavni postupci stečaja potrošača u prosjeku traju 234 dana. Njihovim izmještanjem na trgovačke sudove, želi se, ističe, postići veća stručnost ljudi koji će provoditi te postupke, ali i bolja posvećenost te brže rješavanje takvih predmeta. Jednostavni postupak stečaja potrošača namijenjen je potrošačima koji imaju evidentiran u neprekidnom trajanju od tri godine za iznos glavnice do 2654,46 eura.

Osnovni kriterij koji mora biti zadovoljen da bi se potrošača oslobodilo obveza je da se radi o poštenom potrošaču. Inače, FINA je od stupanja na snagu Zakona o stečaju potrošača početkom 2016. godine započela i s provođenjem izvansudskog postupka pred savjetovalištem. Od tada do 20. listopada 2025. godine predano je ukupno samo 1276 zahtjeva za izvansudski postupak pred Fininim savjetovalištem, a sklopljeno je tek 16 izvansudskih sporazuma i izdano ukupno 942 potvrde o neuspjelom sklapanju izvansudskog sporazuma. U blokadi je trenutačno oko 197.500 građana.