DERBI KOLA

Kovačevič nakon rata na terenu: 'U malom smo padu u posljednjih par utakmica'

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.04.2026.
u 18:45

Nismo bili dobri s loptom, to me malo smeta. Napravili smo dvije neplanirane izmjene, McKenna je osjećao aduktor pa smo ga izvadili iz predostrožnosti

Derbi 30. kola domaćeg prvenstva završio je bez pobjednika. Dinamo i Rijeka odigrali su 2:2 na Maksimiru te tako plavi nisu uspjeli pobjeći na 12 bodova prednosti drugoplasiranom Hajduku. Dinamo je poveo već u petoj minuti golom Diona Drene Belje u petoj minuti. Rijeka je u drugom poluvremenu preokrenula dvama pogotcima s bijele točke. Tiago Dantas bio je precizan u 51. i 71. minuti.

Dinamo je do izjednačenja i boda stigao u 86. minuti, ovoga puta iz vlastitog kaznenog udarca - strijelac je ponovno bio Beljo. Trener Mario Konačević nije bio pretjerano zadovoljan izvedbom svoje momčadi:

- Htjeli smo tri boda, no derbiji su takvi. Dobro smo ušli, no onda nismo preuzeli igru. Na kraju možemo biti zadovoljni s bodom, vidjeli ste i sami kakvo je bilo drugo poluvrijeme. Bili smo u dobrom momentu, u zadnjim utakmicama smo možda u malom padu. Vratili smo se, vodili pa gubili, na kraju remi - rekao je pa otkrio što misli pod time da je momčad u padu:

- Primili smo i protiv Gorice i Vukovara golove, danas povedemo pa kao da smo mislili da je gotova utakmica. Ipak, moramo pohvaliti igrače, osim penala nismo puno dozvolili Rijeci. Nismo bili dobri s loptom, to me malo smeta. Napravili smo dvije neplanirane izmjene, McKenna je osjećao aduktor pa smo ga izvadili iz predostrožnosti.

Prokomentirao je zatim i ozljedu Gabriela Vidovića koji je teren napustio već sredinom prvog poluvremena:

- Kraj je sezone, nadam se da nije ništa ozbiljnije kod Vidovića. U pitanju je koljeno. Istra? Idemo se pripremiti, svaka gostujuća utakmica nije laka. Pripremit ćemo se dobro i razmišljamo samo o tri boda.
mario kovačević HNL NK Rijeka Dinamo

