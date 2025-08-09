Garcia ima novu ulogu za Marka Livaju: Hoće li nova taktika uništiti Hajduk ili donijeti titulu?

Nakon pobjede u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv Dinamo Cityja (2:1), treneru Hajduka Gonzalu Garciji na konferenciji za medije postavljeno je pitanje je li Marko Livaja nezadovoljan igrom u sredini terena. Španjolsko-urugvajski strateg odgovorio je na to rekavši da je Livaja sretan i da se puno smije.

Spuštanje po loptu

Promjena Livajine uloge pod Garcijom u odnosu na prethodne sezone jedna je od najzanimljivijih tema koje se tiču novog Hajduka u počecima ove sezone. Kako bismo tu temu što bolje i preciznije objasnili, potražili smo stručnu riječ. A u definiranju ovih promjena pomogao nam je analitičar mladih kategorija hrvatske reprezentacije Filip Lekić, koji je radio i kao pomoćnik Krunoslava Rendulića u Zrinjskom iz Mostara i azerbajdžanskom Sabahu.

– Gonzalo Garcia u jednom je intervjuu već rekao da je micanje fokusa s Marka Livaje jedna od najvažnijih stvari koju mora napraviti. Trener smatra da je Livaja prošle sezone bio preopterećen i da njegova ekipa ne može funkcionirati tako da jedan igrač sudjeluje u toliko velikom postotku golova. To je jedan od principa koji Garcia u ovom početku sezone u igri Hajduka upotrebljava što se tiče Livaje – započeo je Lekić.

Kako se ta promjena manifestira u taktičkom smislu?

– Što se tiče taktike u fazi napada, postoji jedna najveća razlika u odnosu na prošlu sezonu. Hajduk je tada bio jako jednostavan u otvaranju igre, zapravo je imao jednu osnovnu ideju igre; duga lopta na Marka Livaju, pa što on napravi – napravi. Bilo je to iznimno bazično. A sada je sustav potpuno drukčije kreiran. Garcia teži izgradnji igre iz posljednje linije, a Livaja sada više nije glavna i jedina meta u napadu. Često se nešto pokušava isreirati i mimo njega. Livaja se dosta spušta u izgradnji igre i, ovisno o utakmici, dosta je orijentiran prema jednoj ili drugoj strani. Primjerice, protiv Dinamo Cityja uglavnom se spuštao prema lijevoj strani napada – istaknuo je naš sugovornik, pa dodao:

– Još jedna važna stvar je ta da ovaj Hajduk ne igra s klasičnom 'šesticom', s klasičnim defenzivnim veznim. Na toj poziciji igra Adrion Pajaziti, koji je totalno drukčiji igrač od primjerice Mihaela Žapera. Trener je Pajazitiju i Krovinoviću dao ulogu kompletnog nošenja organizacije igre. U biti je Garcia fokus s Livaje prebacio na ova dva vezna igrača.

Osim što želi smanjiti tu ovisnost Hajduka o Livaji, bi li bilo točno reći da Garcia želi smanjiti izoliranost Livaje iz same igre i organizacije napada?

– Moglo bi se tako reći. Imam dojam da Garcia želi stvoriti brojčanu nadmoć u središtu terena spuštanjima Livaje prema veznom redu, pa da tako ima situacije četiri na tri. Također imam osjećaj da je Garcia dao Livaji slobodu kretanja u smislu tajminga kad će se on spuštati, kad će osjetiti da je situacija za to, dok ostali igrači u veznom redu imaju nešto striktnije zahtjeve gdje se trebaju kretati na terenu ovisno o situaciji. Dok Livaja ima slobodu kretanja, krilni napadači su očito zaduženi za držanje te širine.

Je li sistem isplativ?

Budući da se Hajduk posljednjih godina naviknuo na to oslanjanje na Livaju, je li možda riskantan pokušaj smanjivanja udjela njegovog napadačkog obola?

– To je misao koja i meni prolazi kroz glavu. Nije jednostavno maknuti ovisnost s jednog igrača i rasporediti je po ekipi. To zna biti kontraproduktivno jer taj igrač je naviknut na takav princip i s nekim je razlogom odabran za to da bude taj o kojem sve ovisi. Postoji dobar razlog zašto je baš Livaja taj koji je nosio cijelu ekipu. Slažem se s idejom kojom se namjerava rasteretiti jednog igrača, jer kad ga nema ili kad mu ne ide, onda nemaš ništa. Bit će jako zanimljivo promatrati razvoj tih promjena ove sezone.

S obzirom na ove promjene, ako Livaja završi sezonu s vidno lošijim individualnim učinkom, bi li u tom slučaju bilo pošteno zaključiti da su glavni razlog za to drukčiji zahtjevi koje mu je trener postavio, a ne pad njegove kvalitete?

– Da, to bi bilo pošteno zaključiti, no onda se postavlja drugo pitanje. A to je: jesu li zahtjevi trenera pogođeni i je li taj sistem isplativ? Ispostavio bi se isplativim u slučaju da Hajduk osvoji prvenstvo ili osvoji veći broj bodova nego prošle sezone. Ali završi li Hajduk na četvrtom ili petom mjestu i bude li generalno lošiji nego prošle sezone, ispostavilo bi se da Livaja nije dovoljno dobro iskorišten i da je trener taj koji je kiksao. U tom slučaju ispostavilo bi se da je Gattusov "antinogomet" bio smisleniji. Osobno sam zagovornik toga da je Garcia vjerojatno i najkvalitetniji trener u HNL-u, posebno zbog toga kako je brzo transformirao onu Tramezzanijevu Istru, stvarno ju je bilo gušt gledati. Njegova kvaliteta nije upitna. Međutim, sama trenerska kvaliteta nužno ne znači da će biti kompatibilan sa svakim klubom u kojem radi – zaključio je Lekić.