PRVO JAVLJANJE

Vučević se oglasio po prvi puta nakon odlaska iz Hajduka: 'Osjećam potrebu nešto reći'

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 11:47

Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina

Hajduk je ovoga tjedna predstavio novog sportskog direktora Roberta Grafa koji se u subotu i po prvi puta javno obratio navijačima. Poljski stručnjak na toj je poziciji naslijedio Gorana Vučevića, igračku legendu Hajduka za kojeg se može reći kako je olako potrošen na Poljudu te je Poljud napustio u veljači nakon samo sedam mjeseci.

Nakon što je Hajduk predstavio novog sportskod direktora, bivši se odlučio oglasiti i podijeliti svoje iskustvo u Hajduku objavom na društvenim mrežama. Objavu Gorana Vučevića prenosimo u cijelosti:

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

- Osjećam potrebu da trebam nešto kazati, ali nikome ništa dokazivati, ne zato što sam odustao! Umoriš se - umoran od objašnjavanja, opravdavanja, smanjivanja sebe da bi se uklopio u tuđe živote. Umoran od čekanja poruka koje nikad ne dolaze, isprika koja nikad ne stignu, ljudi koji ne znaju cijeniti. Umoran od neiskrenih obećanja.

Neće me svi razumjeti, neće me svi tretirati onako kako zaslužujem, ali ne moraju. Jer dođe trenutak kada izabereš mir. Jer ponekad, najzreliji odgovor je tišina. Najjači potez je otići. Pravi ljudi ne traže objašnjenja. Oni te vide, oni te osjećaju, poštuju te, bez da moraš moliti za to. I zato danas ne odlazim slomljen - odlazim svoj - poručio je.


Vučević se prošlog ljeta vratio u Hajduk nakon deset godina kada je također obnašao funkciju sportskog direktora (od 2013. do 2016.). Nakon odlaska iz Hajduka radio je u timu sportskog direktora Barcelone i kao sportski direktor saudijskog Al-Nassra. 
sportski direktor Goran Vučević Hajduk

