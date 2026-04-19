UŽIVO Cherki sjajno zabio za City, Donnarumma katastrofalno kiksao (1:1)

Arsenal je odmah izjednačio. Donnarumma je primio loptu nakon auta te je oklijevao s ispucavanjem. Havertz ga je pritisnuo i uklizao u pravom trenutku te sretno zabio.
Cherki je dobio loptu na 17 metara od gola, sjurio se u šesnaesterac te nizom driblinga riješio se trojice braniča Arsenala i precizno pogodio za vodstvo.
City je zamalo poveo. Cherki je pucao iskosa s lijeve strane, lopta je pogodila Gabriela i završila na stativi.
Počeo je dvoboj.
CITY: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Silva, Rodri - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland
ARSENAL: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Madueke, Odegaard, Eze - Havertz
Engleski giganti Manchester City i Arsenal od 17:30 na Etihadu igraju ključnu utakmicu u borbi za naslov u Premiershipu . Arsenal dvoboj dočekuje kao vodeća ekipa lige sa 70 bodova, šest više od drugoplasiranog Cityja koji ima utakmicu manje. Arsenal bi u slučaju pobjede napravio ključni korak prema prvoj tituli nakon 2004. godine, dok bi slavlje Cityja donijelo potpunu dramu u završnici.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Želite prijaviti greške?
