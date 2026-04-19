Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL
Autor
Stjepan Meleš
CITY - ARSENAL

UŽIVO Cherki sjajno zabio za City, Donnarumma katastrofalno kiksao (1:1)

Carabao Cup - Final - Arsenal v Manchester City
Paul Childs/REUTERS
19.04.2026. u 17:52
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista
MANCHESTER CITY
0-0
ARSENAL
PREMIERSHIP, 17.30, ETIHAD, MANCHESTER
18'

Arsenal je odmah izjednačio. Donnarumma je primio loptu nakon auta te je oklijevao s ispucavanjem. Havertz ga je pritisnuo i uklizao u pravom trenutku te sretno zabio.

16'

Cherki je dobio loptu na 17 metara od gola, sjurio se u šesnaesterac te nizom driblinga riješio se trojice braniča Arsenala i precizno pogodio za vodstvo.

4'

City je zamalo poveo. Cherki je pucao iskosa s lijeve strane, lopta je pogodila Gabriela i završila na stativi.

1'

Počeo je dvoboj. 

SASTAVI

CITY: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Silva, Rodri - Semenyo, Cherki, Doku - Haaland

ARSENAL: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Madueke, Odegaard, Eze - Havertz

NAJAVA

Engleski giganti Manchester City i Arsenal od 17:30 na Etihadu igraju ključnu utakmicu u borbi za naslov u Premiershipu . Arsenal dvoboj dočekuje kao vodeća ekipa lige sa 70 bodova, šest više od drugoplasiranog Cityja koji ima utakmicu manje. Arsenal bi u slučaju pobjede napravio ključni korak prema prvoj tituli nakon 2004. godine, dok bi slavlje Cityja donijelo potpunu dramu u završnici.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još