TUŽNI ŠPANJOLAC

Sanchez zadovoljan bodom, ali želio je više: 'Kad možeš do tri, bod nije puno'

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL
18.04.2026.
u 18:32

Znali smo da će biti teško protiv Dinama, bitan bod, dobra utakmica naše ekipe. Bilo je nekih pogrešaka, dobro smo branili, a Dinamo zna kreirati puno šansi

Dinamo i Rijeka remizirali su na Maksimiru u derbiju 30. kola HNL-a. U utakmici s tri jedanaesterca, crvenim kartonom i tri ozljede ključnih igrača završilo je 2:2. Oba pogotka za Dinamo zabio je Dion Drena Beljo (5., 86. minuta), dok je dvostruki strijelac za Rijeku bio Tiago Dantas (51., 71.).

Zadovoljan izvedbom svoje momčadi, ali ne i rezultatom, bio je trener Rijeke Victor Sanchez:

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

- Bod je bod, no kad možemo doći do tri, to nije tako puno. Znali smo da će biti teško protiv Dinama, bitan bod, dobra utakmica naše ekipe. Bilo je nekih pogrešaka, dobro smo branili, a Dinamo zna kreirati puno šansi. Uspjeli smo se vratiti nakon ranog gola. Dobili smo dva penala, pogotovo drugi iz akcije koju smo pripremali. S crvenim kartonom Oreča i drugim ozljedama smo u velikom nedostatku - rekao je Španjolac.

Osvrnuo se i na rani gol koji je njegova momčad momčad primila:

- Pričamo, trudimo se da se te stvari ne događaju, no ovo je nogomet. Nakon toga moraš reagirati. Pričali smo o tome, da ne trebamo biti ljuti zbog toga, no nastavili smo s planom i bili jako dobri u drugom poluvremenu. Imamo puno nedostataka, Fruk je naš najtalentiraniji igrač, nadamo se da će se vratiti što prije. Nećemo se buniti i žaliti - zaključio je strateg Rijeke.
