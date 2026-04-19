Novi sportski direktor stigao na Poljud: Graf je veliki ispit i za Hajduk, a prva bitka s Dinamom već je počela

Dolazak novog sportskog direktora u Hajduk, Poljaka Roberta Grafa, donio je sa sobom dašak europskog iskustva i viziju koja je odmah na početku izazvala polemike. U svom prvom intervjuu za klupsku televiziju Graf je izrekao rečenicu koja se kosi s romantičnom slikom Hajduka kao vječnog izvora talenata koji bi trebali biti ključni u klupskoj strategiji.

– Ne možemo igrati s deset ili osam igrača iz akademije u prvoj momčadi i očekivati osvajanje prvenstva – poručio je Graf, dodavši kako je kombiniranje razvoja mladih igrača i borbe za trofeje "najveći izazov u modernom nogometu". Ova izjava, iako naizgled logična i pragmatična, za dio navijača zvučala je kao priprema terena za buduće neuspjehe i traženje alibija u okruženju koje ne prašta sezonu bez opipljivog rezultata. Njegove riječi nisu populizam, već brutalni realizam koji Poljud dugo nije čuo s tako visoke pozicije.

Zaokret ili realnost

Grafov stav naizgled je u izravnoj suprotnosti s onim što Hajduk trenutačno proklamira kao svoju temeljnu strategiju. Klupski strateški dokument kao jedan od ključnih ciljeva navodi upravo razvoj igrača iz vlastite akademije, a statistike pokazuju kako je Hajduk klub koji u hrvatskoj ligi daje uvjerljivo najviše minuta igračima mlađima od 22 godine. Postavlja se pitanje je li Grafova poruka znak zaokreta u klupskoj politici ili tek realna procjena da se šampionska momčad ne može graditi isključivo na mladosti, bez obzira na njenu neupitnu kvalitetu. Sam Graf naglašava da ideju forsiranja domaćih igrača smatra apsolutno ispravnom i da je svjestan talenta u Hajdukovoj akademiji, no inzistira da se taj proces mora voditi mudro. Njegova filozofija je jasna: mladi igrači su budućnost, ali sadašnjost zahtijeva balans i iskusna pojačanja na deficitarnim pozicijama.

Dodatnu dimenziju cijeloj priči daje i pitanje autoriteta novog sportskog direktora, koji je na testu od prvog dana. Naime, predsjednik Uprave Ivan Bilić već je ranije potvrdio da će trener Gonzalo Garcia voditi momčad i sljedeće sezone, čime je Graf doveden pred gotov čin. A u spomenutom je intervjuu Graf kazao da mu je za uspjeh u Rakówu ključno bilo izabrati pravog trenera kojeg je klub zadržao sedam godina!

Situacija u kojoj sportski direktor ne bira trenera, ključnog suradnika u ostvarenju sportske vizije, uvijek je nezahvalna i otvara prostor za sumnje u njegov stvarni utjecaj. Činjenica da je Graf već peti sportski direktor u zadnje dvije godine samo dodatno pojačava skepsu. Ipak, Poljak je u svom nastupu pokazao da je svjestan problema, naglasivši potrebu za stabilnošću.

– Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca – rekao je, a ugovor potpisan do ljeta 2029. godine sugerira da i klub ovoga puta želi graditi dugoročnu priču.

Kamen spoticanja

Iako se situacija s unaprijed odabranim trenerom čini kao potencijalni kamen spoticanja, Grafova karijera pokazuje da mu takav scenarij nije stran. Dapače, najveći uspjeh u karijeri ostvario je u identičnim okolnostima. U poljski Raków stigao je u trenutku kada je trener Marek Papszun već bio neupitan autoritet u klubu. Njih su dvojica pronašla model suradnje koji je trajao sedam godina i rezultirao povijesnim uspjesima: osvajanjem naslova prvaka, Kupa i Superkupa. To iskustvo sugerira da Graf zna kako funkcionirati u sustavu s podijeljenim odgovornostima, gdje je svlačionica, kako sam kaže, "trenerov okoliš", a njegov se posao odvija u uredu, u analizi, skautingu i pregovorima.

Graf na Poljud donosi metodologiju koja se temelji na detaljnoj pripremi i principu – pronađi jeftino, iskoristi i prodaj ako je moguće. Da ne dolazi nespreman, potvrdio je i podatak da je, još dok je bio pod ugovorom s Lodzom, angažirao vanjsku analitičku tvrtku da mu napravi dubinsku analizu svakog igrača Hajduka. Njegova karijera, od vođenja mlađih kategorija, preko podizanja klubova poput Warte iz Poznanja iz nižih liga do elite, pa sve do šampionskog pohoda s Rakówom, pokazuje da zna graditi sustav. Njegov uspjeh s pronalaskom igrača poput Šveđanina Gustava Berggrena, kojeg je doveo u Raków nakon stagnacije u karijeri i od njega napravio ključnog igrača, pokazuje da ima oko za prepoznavanje potencijala. Baš kao i Antu Crnca, kojeg je doveo iz Slaven Belupa, a kasnije prodao za 12 milijuna eura. To je modus operandi koji zanima Grafa. Novi Hajdukov sportski direktor bio je na zadnjoj utakmici u Koprivnici. I već je krenuo s novim zadatkom. Naime, klupske strukture na Poljudu izrazile su želju za dovođenjem Ivana Čubelića, veznjaka Slaven Belupa koji je odigrao sjajnu partiju u remiju s Hajdukom. Izdanak Hajdukove škole svojedobno je bio uvršten među 50 najvećih europskih talenata, prošao je sve selekcije na Poljudu. Taj bi posao bio potpuno logična stvar, kažu upućeni. Ćubelić ne bi skupo koštao Hajduk, a momčad bi dobila igrača baš kakav ovoj momčadi Gonzala Garcije treba. Kako sada stvari stoje, baš bi Ćubelić u bližoj perspektivi mogao postati još jedan sjajan posao Slaven Belupa u kojem su na sličnim transferima pokazali da savršeno razumiju poslovne modele. Priča ima i drugu dimenziju, iznimno važnu. Naime, pouzdani izvori sugeriraju da o Ćubeliću ozbiljno razmišljaju i u Dinamu. Profil je to igrača koji se sviđa Dinamovoj struci i o njemu su ozbiljno razgovarali.