SPREMAN ZA RAD

Bilić odgovorio na ključno pitanje o Livaji, a Graf poručio: 'Po ovome je hrvatska liga na razini druge poljske'

Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.04.2026.
u 19:14

Ono što mogu obećati je da ćemo biti pametniji sa skautingom u ovom tranzicijskom periodu. Morat ćemo biti brzi tako da ćemo raditi drugačije nego do sada

Hajduk je danas na Poljudu predstavio novog sportskog direktora čiji je dolazak u Split potvrđen ranije ovoga tjedna - Roberta Grafa.

Na predstavljanju je bio i predsjednik kluba Ivan Bilić koji je rekao kako je za bijele ključni faktor u biranju novog sportskog direktora bio rad s mladim igračima i u omladinskom pogonu po čemu je Graf bio najbolji izbor. Rekao je i kako se u izboru našlo čak 20 nogometnih dužnosnika, a kako je Graf potpisao do kraja sezone 2028./29. Zatim je predao riječ novom sportskom direktoru Hajduka:

- Ponosan samo što sam bio Hajduka. To je klub koji ima sve, sjajno bazu navijača, akademiju. Moj je cilj prenijeti sve na teren. Ovo je dugoročni projekt, no svjestan sam da se svi nadaju rezultatima što prije - poručio je nakon čega su uslijedila pitanja novinara.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Što mislite o prvoj utakmici?

- Bilo je jako razočaravajuće, sretni smo što smo osvojili bod. Nadam se da je to bio samo loš dan. Igrati za Hajduk je privilegija. Moramo se boriti da pobijedimo svaku utakmicu.

Jeste li pričali s trenerom kako će birati igrače do kraja sezone?

- To su sve trenerove odluke, svi se moraju boriti za svoju poziciju, nisam tu da s trenerom pričam oko prvih 11. Razgovarat ćemo u ponedjeljak.

Koje promjene planirate uvesti do početka sljedeće sezone?

- Nisam mađioničar. Dat ćemo sve od sebe. Imamo spremne sastanke sa svima u klubu. Ono što mogu obećati je da ćemo biti pametniji sa skautingom u ovom tranzicijskom periodu. Morat ćemo biti brzi tako da ćemo raditi drugačije nego do sada. O svemu ćemo interno razgovarati i neću vam ništa u vezi toga otkriti.

Koliko ste upoznati s Hajdukom?

- Naravno, gledao sam neke utakmice, znam da su ovdje ljudi gladni za titulama i Europom. Došao sam spreman.

Imate li već popis igrača koje želite dovesti?

- Po pozicijama, da.

Kako biste usporedili hrvatsku ligu s poljskom?

- Poljska je puno intenzivnija. Ovo što sam vidio od GPS-ova je u razini mog bivšeg drugoligaškog kluba. Liga je tamo puno intenzivnija.

Potom je uslijedilo i pitanje za predsjednika Bilića, što će biti s Livajinim ugovorom?

- Na prošloj konferenciji smo objasnili status. To je interna stvar, Marko je jako bitan, svi igrači su bitni, a informacije o ugovorima nećemo iznositi. Do kraja petog mjeseca znat ćete stanje s igračima za sljedeću sezonu. Hvala vam na miru koji nam pružate.

