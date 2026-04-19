Tottenham traži policijsku akciju zbog rasizma protiv svog igrača i gnjusnih komentara na mrežama

Vodstvo engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama osudilo je rasističke napade na braniča Kevina Dansa (27) na društvenim mrežama nakon njegove pogreške protiv Brighton & Hoveu ⁠Albiona zatraživši policijsku akciju.

Subotnji ogled Tottenhama i Brigtona je završio 2-2, a Danso je bio kriv za izjednačujući gol Georginija Ruttera u petoj minuti nadoknade koji je ostavio Spurse u zoni ispadanja. Londonski klub se trenutačno nalazi na 18. mjestu sa 31 bodom, bodom manje od West Hama, koji drži posljednju poziciju koja osigurava prvoligaški spas. West Ham ima i susret manje, u ponedjeljak će gostovati kod Crystal Palacea.

Klub je objavio kako je rasističko zlostavljanje austrijskog reprezenativca prijavljeno policiji i relevantnim institucijama te da će se tražiti najstrože moguće mjere protiv svake osobe koju uspiju identificirati.

"Kevin Danso je žrtva odvratnog rasističkog zlostavljanja na društvenim mrežama. Ponašanje koje je bez sumnje kazneno djelo. Neće se tolerirati," poručili su iz kluba.

"Zalagat ćemo se za najsnažnije moguće mjere protiv svake osobe koju identificiramo. Kevin ima našu potpunu i bezuvjetnu podršku kao igrač i kao osoba. Nitko u ovom klubu nikada neće sam stajati suočen s ovim. Ništa u vezi s formom ili položajem u ligi ne može nikada opravdati ili objasniti rasističko zlostavljanje," dodao je londonski klub.

Danso je stigao u Tottenham u veljači prošle godine iz Lensa. Igrao je i za Augsburg, Southampton i Fortunu Düsseldorf.