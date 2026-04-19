Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPALI GA

Tottenham traži policijsku akciju zbog rasizma protiv svog igrača i gnjusnih komentara na mrežama

Hrvatska u Beču igra ključnu utakmicu s Austrijom za Final Four Lige nacija
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
19.04.2026.
u 17:50

ubotnji ogled Tottenhama i Brigtona je završio 2-2, a Danso je bio kriv za izjednačujući gol Georginija Ruttera u petoj minuti nadoknade koji je ostavio Spurse u zoni ispadanja

Vodstvo engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama osudilo je rasističke napade na braniča Kevina Dansa (27) na društvenim mrežama nakon njegove pogreške protiv Brighton & Hoveu ⁠Albiona zatraživši policijsku akciju.

Subotnji ogled Tottenhama i Brigtona je završio 2-2, a Danso je bio kriv za izjednačujući gol Georginija Ruttera u petoj minuti nadoknade koji je ostavio Spurse u zoni ispadanja. Londonski klub se trenutačno nalazi na 18. mjestu sa 31 bodom, bodom manje od West Hama, koji drži posljednju poziciju koja osigurava prvoligaški spas. West Ham ima i susret manje, u ponedjeljak će gostovati kod Crystal Palacea.

Klub je objavio kako je rasističko zlostavljanje austrijskog reprezenativca prijavljeno policiji i relevantnim institucijama te da će se tražiti najstrože moguće mjere protiv svake osobe koju uspiju identificirati.

"Kevin Danso je žrtva odvratnog rasističkog zlostavljanja na društvenim mrežama. Ponašanje koje je bez sumnje kazneno djelo. Neće se tolerirati," poručili su iz kluba.

"Zalagat ćemo se za najsnažnije moguće mjere protiv svake osobe koju identificiramo. Kevin ima našu potpunu i bezuvjetnu podršku kao igrač i kao osoba. Nitko u ovom klubu nikada neće sam stajati suočen s ovim. Ništa u vezi s formom ili položajem u ligi ne može nikada opravdati ili objasniti rasističko zlostavljanje," dodao je londonski klub.

Danso je stigao u Tottenham u veljači prošle godine iz Lensa. Igrao je i za Augsburg, Southampton i Fortunu Düsseldorf.

Ključne riječi
nogomet Premiership Tottenham

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!