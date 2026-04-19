Novi trener žabaca Hrestak: Za pomoć sam zamolio prijatelja iz Novog Beograda

Vaterpolisti Mladosti uspjeli su nadoknaditi zaostatak za prvakom Jadranom iz njihove prve utakmice i u zagrebačkom dvoboju ovih sastava pobijediti s priželjkivana tri pogotka razlike (15:12).

Ono što je karakteristično za ovu pobjedu Zagrepčana jest da se u listu strijelaca upisalo čak 11 igrača (Vrlić, Nagaev i Tončinić po dva) dok je kod Splićana slučaj bio takav da su pogotke postizala samo četvorica igrača (Butić 7, Fatović 3, Zović 1, Marinić-Kragić 1).

Ono što je za ovakav ishod značajno svakako je i činjenica da je mladi vratar mladostaša Ivan Mauro Čubranić imao 15 obrana (od toga dvije Fatoviću u posljednjih pola minute) ali i da su mladostaši, po statistici, imali pet blokova više (a nama se čini i više).

- Veseli me da je toliki broj igrača zabio pogotke. U ovom trenutku je možda i važnija sama pobjeda od gol razlike koja je došla kao plod agresivne i disciplinirane igre, naročito na početku. Oni su nas na kraju načeli nekim šuteva, iz faula, individualno no mi smo svoj dio napravili. Neke stvari ne možeš uvijek zatvoriti. Neke pogreške u drugom dijelu utakmice mogu se pripisati i umoru i psihološkom stanju - kazao je trener mladostaša Hrvoje Hrestak kojem je ovo bila prva utakmica, i prva pobjeda, otkako je naslijedio Zorana Bajića, kojem je bio pomoćnik.

Igrači koji su svojim potezima ugodno iznenadili bili su Buljubašić s pogotkom iznenađenje s desnog krila s kojeg obično ne šutira i "rolling" Biljake koji je izvrtio svog čuvara za 15:11.

- Bekovi su nam danas bili standardno dobri, čvrsti, i čak su imali i napadački učinak. Vratar Čubranić bio je odličan, opravdao je status najboljeg vratara Svjetskog kupa - ukazao je Hrestak pojašnjavajući koje je to novo lice pored njega na klupi:

- To je Miodrag Mirović, moj dugogodišnji prijatelj. On je bio trener Novog Beograda ali je nakon dva kola otišao iz kluba pa je bio slobodan. On je inače dijete Mladosti, igrao je i za hrvatsku juniorsku reprezentaciju a u nekom trenutku se odlučio otići za Crnu Goru i Srbiju gdje se profilirao kao trener. Bio je prvak Europe s juniorima Crne Gore i duplu krunu u Srbiji sa Šapcem.

Kako je pak sve što se događalo na plivalištu na Savi vidio trener branitelja naslova Jure Marelja:

- Ne mogu biti zadovoljan, nismo ovo bili pravi mi niti u jednom segmentu igre. Dosta smo bili konfuzni. Kako je išla utakmica kraju malo smo se konsolidirali ali ipak onaj početak utakmice odredio je puno. Mladostaši su imali bolju energiju, bolje obrambene igrače, a mi smo bili malo teški. Možda je to posljedica ovog prethodnog razdoblja no i Mladost je imala veliki broj igrača u reprezentaciji pa to nije nikakvo opravdanje. Mi smo ovdje imali priliku da smanjimo zaostatak na razliku s kojom smo pobijedili u Splitu no nismo iskoristili igrača više. Situacija je sada takva da mi ne odlučujemo sami o svojoj sudbini što ja kao trener ne volim.

Je li to prvo mjesto uoči doigravanja doista toliko bitno?

- To je jedno drugo pitanje. Lijepo je krenuti sa startne pozicije i u posljednje tri godine smo pokazali da je taj startni broj jedan važan za osvajanje prvenstva no u niz utakmica pokazali smo da možemo pobjeđivati na gostujućim terenima. Tako da ne gledamo ovo crno.

Nije Marelja bio pun hvale niti za sjajnog Butića koji je zabio sedam pogodaka.

- On jest zabio dosta pogodaka no u nekim situacijama je i on reagirao možda malo brže no što je trebalo. Vjerojatno je osjetio da je on taj koji je vruć pa mu ne mogu zamjeriti ništa. Ono što mogu zamjeriti jest nedostatak energije.

A energije će itekako trebati mladostašima ako žele izboriti startnu jedinicu. A za to im treba subotnja pobjeda u Dubrovniku i to u tjednu u kojem ih, u utorak, čeka gostovanje u Ligi prvaka u Hannoveru.

Inače, na prvenstvenoj ljestvici Jadran, Mladost i Jug su izjednačeni po broju bodova (po 11 pobjeda i dva poraza) pa će subotnja utakmica na Gružu doista jako puno odlučivati.