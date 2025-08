VIDEO Bruno Petković zabio gol za turski klub. Pogledajte kako je to učinio

Hrvatski napadač Bruno Petković postigao je prvijenac u dresu Kocaelispora sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca u pripremnoj utakmici protiv marokanskog Wydada. Turski klub, u kojem je Petković nedavno započeo novu fazu karijere nakon odlaska iz Dinama, poveo je već u petoj minuti upravo zahvaljujući njegovu preciznom udarcu s dvadesetak metara. Loptu je poslao preko živog zida, ostavivši vratara bez šanse.

Podsjetimo, Petković je ovog ljeta napustio Dinamo nakon raskida ugovora, uslijed nesuglasica s predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom. U nedavnom gostovanju na Podcast Inkubatoru otvoreno je progovorio o razlozima odlaska, kritizirajući Bobanovo ponašanje.

Bruno Petkovic Kocaelispor formasıyla ilk maçında ilk golünü frikikten buluyor pic.twitter.com/5fimubHw4I — berkay (@berkayd41) August 1, 2025

- Imam teoriju da ima bipolarni poremećaj. Mislim da se Zvone ne može tako ponašati prema meni, pišati po mome obrazu - rekao je, između ostalog, Petković pa je zatim iznio neke interne klupske stvari.

- Boban mi je rekao za Stojkovića da je divlji igrač koji ne može igrati za Dinamo. To neka se zna. Nije baš demokratsko ozračje u Dinamu, to se sve vodi odozgo. Zvone je rekao i za Dapca da ga se ništa ne pita i da je zapisničar. Želim samo prikazati diktatorski pristup u Dinamu. To je hijerarhija u kojoj postoji samo jedan lik.