‘Divlji’ igrač u centru pažnje! Dinamova objava izazvala buru: Je li ovo odgovor Bruni Petkoviću?

Dinamo je putem svojih službenih kanala potvrdio kako su sve gostujuće ulaznice za derbi prvog kola HNL-a protiv Osijeka rasprodane. Utakmica se igra u subotu, 2. kolovoza u 21:00 sati na novoj Opus Areni, a klub je za navijače dobio ukupno 650 ulaznica.

"Ovim putem obavještavamo navijače o tome da su za utakmicu 1. kola SuperSport HNL-a NK Osijek GNK Dinamo rasprodane sve ulaznice za gostujući sektor za navijače Dinama. Susret je na rasporedu u subotu, 2. kolovoza u 21:00 sati na Opus Areni. Klub je dobio na raspolaganje 650 ulaznica. S obzirom na to da su sve ulaznice rasprodane, prodaja je završena. Ovim putem unaprijed zahvaljujemo navijačima na sjajnoj podršci", stoji u klupskom priopćenju.

Uz objavu o rasprodanim ulaznicama, Dinamo je priložio i fotografiju Luke Stojkovića, što je odmah izazvalo burne reakcije među navijačima. Neki su navijači to protumačili kao odgovor na nedavne izjave Brune Petkovića o stanju u klubu.

Petković je u intervjuu otvoreno govorio o napetoj atmosferi unutar Dinama, a posebno je istaknuo i Stojkovića: "Boban mi je rekao za Stojkovića da je divlji igrač koji ne može igrati za Dinamo. To neka se zna. Nije baš demokratsko ozračje u Dinamu, to se sve vodi odozgo. Zvone je rekao i za Dapca da ga se ništa ne pita i da je zapisničar. Želim samo prikazati diktatorski pristup u Dinamu. To je hijerarhija u kojoj postoji samo jedan lik", poručio je Petković.

Navijači su Dinamovu objavu sa slikom Stojkovića odmah počeli komentirati, tumačeći je kao direktnu poruku iz kluba. Neki od komentara bili su: "Slika koja govori tisuću riječi"; "Divljina"; "Kako je divlji"; "Smije li biti u prvoj postavi?".