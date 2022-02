VIDEO Braća Kličko poslala poticajnu poruku Ukrajini i svijetu: Jedinstvo i hladan um!

Braća Kličko iznimno su aktivna u političkom i društvenom životu Ukrajine, Vitalij je gradonačelnik Kijeva, a Vladimir se na sve moguće dopuštene načine bori za dobrobit svoje zemlje. U jeku ruske agresije, pojačali su metode kojima kao bivši svjetski prvaci u boksu žele širiti utjecaj i činjenice o konfliktu kojeg promatra cijeli svijet.

Iz zemlje ne misle otići, već su i ranije rekli da će je braniti oružjem, ako će trebati. Čini se da hoće...

- Kratka poruka za sve europske zemlje. Ako se dogodi noćna mora, a svi se nadamo da se rat nikad neće dogoditi na našem teritoriju... Ako bude rata, onda to neće biti katastrofa samo za Ukrajinu, nego će utjecati na nestabilnost cijele Europe, cijele regije. I zato razumijem tako veliku međunarodnu zainteresiranost za Ukrajinu jer ima utjecaja ne samo na Ukrajinu, nego na cijelu regiju, na cijelu Europu. Naš glavni cilj je učiniti sve da zaustavimo rusku agresiju - kazao je Vitalij početkom veljače, a jučer se u istom tonu oglasio i Vladimir:

Foto: Yaghobzadeh Rafael UDAR Party Leader Vitali Klitschko At Ukrainian Opposition Rally - KievHead of UDAR (Punch) party Vitali Klitschko delivers a speech during the mass rally of the anti-government opposition in Kiev. Tens of thousands of protesters rallied in Ukraine with more than 50,000 people on Kiev's barricaded Independence Square, on February 2, 2014, Photos by Rafael Yaghobzadeh/ACABAPRESS.COMYaghobzadeh Rafael/PIXSELL

- Ljubav prema svom gradu, svom domu, svojoj obitelji, susjedima, mojoj kćeri me je danas dovela ovdje, da sam preuzeo ovu inicijativu i sada sudjelujem u ovoj teritorijalnoj obrani.

Gradonačelnik Kličko je pak iskoristio i Instagram profil kako bi uputio još jednu poticajnu poruku Ukrajincima i svijetu, zajedno s bratom Vladimirom.

- Kijevu, Ukrajincima i našim partnerima i prijateljima. Danas je velika tragedija – ne samo za Ukrajinu nego i za Europu i svijet. Oružane snage Ukrajine herojski brane našu zemlju. Mi u Kijevu osiguravamo funkcioniranje kritične infrastrukture glavnog grada. Činimo sve da zaštitimo naš grad. Izdržljivost i odlučnost. Jedinstvo i hladan um! Samo tako ćemo preživjeti! Slava Ukrajini.

Na Twitteru je pak Vladimir bio kritičan prema Zapadu.

- Ovaj rat u mojoj zemlji nije samo rezultat ludila jednog čovjeka već i rezultat slabosti koje godinama iskazuju politika Zapada. Ovo ludilo se sada mora zaustaviti bez ikakve zadrške. Naše vlade moraju stvari reći glasno i jasno!

