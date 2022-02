Nakon Vitalija i Vladimir Kličko prijavio se u rezervni sastav ukrajinske vojske

Bivši boksački prvak u teškoj kategoriji Vladimir Kličko prijavio se u srijedu u rezervni sastav ukrajinske vojske, rekavši da ga je ljubav prema svojoj zemlji natjerala da je brani.

Prije nekoliko dana i njegov brat Vitalij, također bivši svjetski boksački prvak, a sada gradonačelnik Kijeva, je poručio kako će u slučaju ruskog napada na Ukrajinu aktivno sudjelovati u obrani.

"Jedan okrug odavde, moja djevojčica ide u školu. Škola je trenutno zatvorena jer su veleposlanici poslali svoje obitelji kući. Ljubav prema svom gradu, svom domu, svojoj obitelji, susjedima, mojoj kćeri me je danas dovela ovdje, da sam preuzeo ovu inicijativu i sada sudjelujem u ovoj teritorijalnoj obrani," kazao je Vladimir Kličko koji je zajedno s bratom bio nazočan na otvaranju centra za novačenje Teritorijalnih snaga obrane u glavnom ukrajinskom gradu.

Foto: GLEB GARANICH/REUTERS Ukrainian heavyweight boxing world champion Vladimir Klitschko who joined the Ukrainian Territorial Defence Forces and his brother, Mayor of Kyiv and former heavyweight boxing champion Vitali Klitschko, speak with journalists during the opening of the first Ukrainian Territorial Defence Forces recruitment centre in central Kyiv, Ukraine, February 2, 2022. REUTERS/Gleb Garanich Photo: GLEB GARANICH/REUTERS

Ukrajina se priprema za moguću vojnu ofenzivu nakon što je Rusija posljednjih tjedana okupila desetke tisuća vojnika u blizini ukrajinske granice, iako Moskva tvrdi kako ne planira invaziju.

Gradonačelnik Kličko je istaknuo kako se preferira diplomatsko rješenje sukoba s Rusijom, ali...

"Ako ne, moramo se pripremiti uzeti oružje u svoje ruke i braniti zemlju", istaknuo je Vitalij.

