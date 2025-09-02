Čovjek koji je u Hrvatskoj izveo čudo nekada je živio u baraci. Sada ga želi poznati klub iz regije

Đalovićeva era na klupi aktualnog hrvatskog prvaka Rijeke, iako relativno kratka, ostat će upisana zlatnim slovima u povijest kluba. Preuzevši momčad u ljeto 2024., naslijedivši Željka Sopića, stvorio je nevjerojatnu sinergiju između igrača, navijača i grada. "Ovo je za naše navijače, za predsjednika, za cijeli klub i grad. Najveća je zasluga mojih igrača koji su pokazali kakva su kvaliteta, kakva su klasa", emotivno je poručio nakon osvajanja naslova, uvijek stavljajući momčad u prvi plan.

Njegova Rijeka nije "umirala u ljepoti", ali je "umirala od želje" na terenu, što je prepoznala i cijela liga. Na svečanoj dodjeli nagrada krajem prošle sezone nagradu za najboljeg trenera uručio mu je izbornik Zlatko Dalić, a uspjeh kluba zaokružili su Martin Zlomislić kao najbolji vratar i Toni Fruk kao najbolji mladi igrač HNL-a.

Poslije ispadanja od PAOK-a iz Europske lige i remija s Hajdukom u zadnjim sekundama, uprava kluba odlučila mu je uručiti otkaz, a već su se pojavile špekulacije kako crnogorskog trenera želi poznati kluba iz Slovenije, radi se o Mariboru. Nikakve službene potvrde još nema, ali gdje ima dima i ima i vatre...

Đalović je rođeni Crnogorac, iz Bijelog Polja. Kao nogometaš je promijenio brojne klubove diljem svijeta. U Rijeci je igrao u dva navrata te prema podacima Wikipedije odigrao ukupno 72 utakmice i zabio 33 gola. Prve profesionalne korake napravio u redovima iz Bijelog Polja odakle je došao u Crvenu zvezdu. Doduše, na Marakani nije dobio pravu priliku.

- Došao sam kao dijete s 13 godina iz Bijelog Polja. Sam, nikog nisam znao u Beogradu, svi su mi ostali u Bijelom Polju i bilo je teških trenutaka. Ali to me je izgradilo kao čovjeka. Živio sam pet godina u onoj baraci preko puta Marakane kod pekare Kruna, s Nemanjom Vidićem, bili smo prijatelji, kao i sva djeca koja dođu sa strane u Zvezdu. Vidić je tada bio mršav, nije imao razvijene grudi, ali je uvijek bio striktan i posvećeno trenirao. Stekao sam tamo mnogo prijatelja, trenirale su me legende poput Duleta Savića, Vojina Lazarevića, Mileta Jovina, Kuleta Aćimovića, Zvonka Radića - rekao je Đalović u jednom intervjuu za srpske medije.