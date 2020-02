VIDEO Bacio je preko 30 tisuća kuna u vjetar na krajnje bizaran način

Možda nama Europljanima američki nogomet nije ni izbliza tako atraktivan poput ovog "našega" u kojem sudionici doista igraju nogom, možda se ne uzrujavamo toliko oko Super Bowla poput Amerikanaca, ali prihvaćamo da je to sportska svetinja u Sjedinjenim Američkim Državama u koju se ne treba dirati.

Uostalom, USA Today je u nedjelju prenio da su cijene ulaznica opet nadmašile sve dosadašnje rekorde, odnosno da je neposredno uoči samog sraza u Miamiju prosječna karta stajala, ne šalimo se, preko 47 tisuća kuna!

Doduše, moglo se proći i jeftinije ako se kupovalo na vrijeme, pa tako Sports Illustrated prenosi da su oni brži i spretniji ostali kraći za tek nešto više od trideset tisuća kuna.

Zvuči vam skupo? I jest, ali očito ne doživljavaju svi to kao problem. Eto, zahvaljujući društvenim mrežama smo doznali da je nekakav pospanko doslovno usnuo na tribini već tijekom prve četvrtine, čime nam je otkrio potpuno nov način kako baciti silne novce u vjetar.

Istina, nije prespavao baš čitavu utakmicu, naposljetku je svjedočio velikom preokretu i trijumfu Kansas City Chiefsa kada ga je probudila galama, ali za te je novce bio grijeh propustiti makar i sekundu...

Video je do ovog trenutka samo na Twitteru pogledalo oko šest milijuna ljudi.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We’re still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ