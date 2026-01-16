Srbi izabrali narodnjake, a Hrvati 'svoju' pjesmu: Nakon pogodaka svirat će im Thompsonov hit

Hrvatska rukometna reprezentacija sutra od 18 sati započinje svoj nastup na Europskom rukoemtnom prvenstvu. Izabranici Dagura Sigurdssona u prvom kolu skupine E igrat će s Gruzijom, autsajderom skupine u kojoj su još Nizozemska (sljedeći protivnik Hrvatske) i jedan od sudomaćina kontinentalne smotre - Švedska.

Svaka reprezentacija na turniru već godinama unazad može birati pjesmu koja će zasvirati u dvorani kada zabije pogodak. Tako smo u jučerašnjoj utakmici između Španjolske i Srbije (pobjeda Španjolske 29:27) više smo puta mogli čuti hit Baneta Bojanića "Samo pijan mogu da prebolim" koji su izabrali reprezentativci susjedne nam zemlje.

Naši reprezentativci su se pak odlučili za jedan domoljubni hit pa će tako nakon pogodaka Hrvatske svirati hit Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo".

Riječ je o pjesmi koja je obilježila prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo koje se jednim dijelom održavalo i u Hrvatskoj i postala svojevrsna himna nove generacije hrvatskih rukometaša kao što je to nekada bila "Morska vila" Daleke Obale.