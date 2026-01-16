Naši Portali
EP RUKOMET

Srbi izabrali narodnjake, a Hrvati 'svoju' pjesmu: Nakon pogodaka svirat će im Thompsonov hit

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
16.01.2026.
u 19:48

Riječ je o pjesmi koja je obilježila prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo koje se jednim dijelom održavalo i u Hrvatskoj i postala svojevrsna himna nove generacije hrvatskih rukometaša

Hrvatska rukometna reprezentacija sutra od 18 sati započinje svoj nastup na Europskom rukoemtnom prvenstvu. Izabranici Dagura Sigurdssona u prvom kolu skupine E igrat će s Gruzijom, autsajderom skupine u kojoj su još Nizozemska (sljedeći protivnik Hrvatske) i jedan od sudomaćina kontinentalne smotre - Švedska.

Svaka reprezentacija na turniru već godinama unazad može birati pjesmu koja će zasvirati u dvorani kada zabije pogodak. Tako smo u jučerašnjoj utakmici između Španjolske i Srbije (pobjeda Španjolske 29:27) više smo puta mogli čuti hit Baneta Bojanića "Samo pijan mogu da prebolim" koji su izabrali reprezentativci susjedne nam zemlje.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Naši reprezentativci su se pak odlučili za jedan domoljubni hit pa će tako nakon pogodaka Hrvatske svirati hit Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš šta je bilo".

Riječ je o pjesmi koja je obilježila prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo koje se jednim dijelom održavalo i u Hrvatskoj i postala svojevrsna himna nove generacije hrvatskih rukometaša kao što je to nekada bila "Morska vila" Daleke Obale.

Komentara 3

Pogledaj Sve
BE
Beeebeee
20:30 16.01.2026.

Štakoraš senf na aparatima i moli svog svetog Savu da mi skupinu ne prijeđemo,a njegovi da su prvi

Avatar Zavratnica
Zavratnica
20:51 16.01.2026.

Ako osvoje medalju hoće li im Tomašević zabraniti Thompsona i pokušati pustiti Dragačevske trubače na dočeku?

OS
Ostrež
20:41 16.01.2026.

Zakaj je svoju u navodnicima? I zakaj moramo čitat kaj opanak izabral?

