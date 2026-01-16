Srpski nogometaš dvaput pobijedio hrvatskog velemajstora u šahu i sve to objavio na You Tubeu

Dejan Joveljić, igrač Sportinga iz Kansas Cityja i povremeni srpski reprezentativac, nije samo prijetnja na nogometnom terenu. U seriji online šahovksih mečeva uspio je pobijediti hrvatskog velemajstora Antu Brkića, dokazavši da je njegova strast prema šahu mnogo više od običnog hobija.



Dok navijači Sportinga iz Kansas Cityja Joveljića slave zbog njegovih golgeterskih sposobnosti i kretanja u šesnaestercu, malo tko od njih zna da isti taj um, koji s lakoćom predviđa kretanje lopte i braniča, vodi i jednu sasvim drugačiju, tihu i stratešku bitku na 64 crno-bijela polja.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Njegova šahovska priča počinje u ranom djetinjstvu, u dobi od pet ili šest godina, kada je prve poteze naučio od oca i djeda. Ta obiteljska tradicija prerasla je u ozbiljnu zanimaciju koja je svoj puni zamah dobila tijekom pandemije koronavirusa. Dok je svijet stajao, a nogometne lopte mirovale, Joveljić je iskoristio vrijeme izolacije za intenzivan rad na svom šahovskom umijeću. Počeo je uzimati lekcije od Miodraga Perunovića, izbornika srpske šahovske reprezentacije koja je osvojila europsko zlato. Pod Perunovićevim vodstvom, Joveljić je brusio svoje otvaranje, usavršavao taktičke finese i produbljivao razumijevanje strateških koncepata.

Koliko je Joveljić ozbiljan u svojoj drugoj karijeri, najbolje govore njegove službene titule i rejtinzi. U Srbiji nosi titulu nacionalnog majstora, priznanje koje ga stavlja u sam vrh šahovske piramide i svrstava ga među jedan posto najboljih igrača na globalnoj razini. Njegov FIDE rejting, službena mjera snage svakog šahista, također je impresivan. Standardni rejting mu iznosi 2217, rapid rejting 2141, a onaj u blitzu, disciplini koja zahtijeva brze reflekse i intuiciju, 2041. Da se ne boji ni najveće scene, pokazao je krajem 2023. godine kada je sudjelovao na Europskom prvenstvu u blitz šahu održanom u Zagrebu. U konkurenciji od 556 sudionika, među kojima su bili brojni velemajstori i međunarodni majstori, Joveljić je osvojio šest bodova iz trinaest partija, završivši na solidnom 330. mjestu.



Vrhunac njegove dosadašnje šahovske priče dogodio se u siječnju ove godine, kada je dogovorio seriju online mečeva protiv iznimno jakog protivnika. S druge strane virtualne ploče našao se hrvatski velemajstor Ante Brkić, trenutno 169. igrač svijeta i drugi najbolje rangirani šahist u Hrvatskoj. Brkić je igrač čije ime u šahovskim krugovima izaziva poštovanje; velemajstor s golemim iskustvom, poznat po svojoj pozicijskoj igri i smirenosti pod pritiskom. Odigrali su ukupno šest partija u blitz formatu, gdje svaki igrač ima samo nekoliko minuta za cijelu partiju, a ishod je iznenadio čak i najveće optimiste koji prate Joveljićev šahovski put.

U napetom nizu partija, gdje je svaki potez morao biti odigran u svega nekoliko sekundi, Dejan Joveljić uspio je ostvariti ono što se činilo gotovo nemogućim, pobijedio je velemajstora Antu Brkića ne jednom, već dva puta. Dvije pobjede u šest partija protiv igrača koji je stotinama rejting bodova jači i koji pripada samoj šahovskoj eliti predstavljaju senzacionalan uspjeh. U svijetu šaha, gdje rejting gotovo nepogrešivo predviđa ishod meča, ovakvi rezultati su rijetkost i uvijek izazivaju veliku pažnju. Pobjeda nacionalnog majstora nad velemajstorom, čak i u neformalnom online blitzu, dokaz je iznimnog talenta, sjajne pripreme i čeličnih živaca. Joveljić je pokazao da se ne boji velikih imena i da je pod pritiskom sposoban pronaći prave poteze. Svjestan važnosti svog postignuća, cijeli je dvoboj podijelio sa svojim pratiteljima, objavivši snimke partija na svom YouTube kanalu, čime je omogućio svima da svjedoče njegovom povijesnom uspjehu.

Blitz šah, disciplina u kojoj se Joveljić suprotstavio Brkiću, često se naziva i "šahom na adrenalin". Ograničeno vrijeme tjera igrače da se oslanjaju na intuiciju i prepoznavanje uzoraka, a ne samo na duboku kalkulaciju.



Priča o Dejanu Joveljiću, nogometašu sa srcem napadača i umom šahovskog majstora, inspiracija je i dokaz da se strast i predanost uvijek isplate. Dok nastavlja tresti mreže u američkoj MLS ligi, šahovska zajednica s nestrpljenjem će pratiti njegove buduće poteze na crno-bijelim poljima. Njegov dvoboj s Antom Brkićem ostat će zapamćen kao trenutak kada je nogometna zvijezda zasjala i na šahovskom nebu, podsjetivši sve da se iza dresa i kopački ponekad krije um sposoban za velemajstorske poteze.