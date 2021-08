VIDEO Babić izvrijeđao Hrgovića i dao mu novi nadimak: Već dugo ponižava boks!

Kontroverzni hrvatski boksač Alen "The Savage" Babić ponovno provocira Filipa Hrgovića i pritom ne bira riječi. Motivacija mu je sljedeći meč najboljeg hrvatskog boksača.

Naime, Hrgović se bori protiv Marka Radonjića, Crnogorca koji ima 22 pobjede u karijeri, ali tek je 229. na BoxRec ljestvici.

- Kocka (nadimak koji je nadjenuo Hrgoviću, op.a.) ponižava boks već dugo vremena i naziva se velikim iako nije imao pravog meča još od OI 2016. Govorio je da sam obični redar nedostojan meča s njim, a činjenica je da sam daleko bolje rangiran od svih njegovih protivnika, i moji protivnici su boljeg ranga od njegovih - započeo je Babić u videouratku na Instagramu pa nastavio:

- Ostaje samo zaključiti da je iznutra uplašeni mali čovjek ili kako bi Ševa rekao "prvi seljak iza Matije Gubca". Ljudi mi dnevno šalju snimke zaslona s porukama Hrgovića and co. kako nude velikodušne cifre i čast boksati s Kockom. U pravilu su to borci od 200. pa sve do 400. mjesta na rang ljestvici, po mogućnosti neaktivni. Nema sumnje da ćeš nokautirati još jednog nedoraslog protivnika, ali zapamti samo jedno. Svi će oni biti sa mnom kad se nađemo u istom ringu, energija svih ljudi koje si ponižavao i još uvijek to radiš. Mali obični redar će biti zadnje što si vidio u svojoj boksačkoj karijeri!

Nekad su Babić i Hrgović bili timski kolege, čak i prijatelji, a danas su... Prosudite sami! Prepucavanja traju otkako je Filip prekinuo suradnju s Leonardom Pijetrajem i ne prestaju. Ali, "The Savage" je konstantno glasniji. Svakako, hrvatskoj publici bilo bi zanimljivo vidjeti njih dvojicu u ringu...