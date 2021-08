VIDEO Pogledajte žestoki meč i osmu pobjedu Alena Babića: Britanac jedva stoji na nogama

U najnovijem Matchroomovom događaju Fight Campu 2, hrvatski je boksač Alen Babić, upisao svoju osmu profesionalnu borbu i osmu pobjedu. Lošiji je bio Britanac Mike Bennett koji je po završetku pete runde bio potpuno van sebe i njegov je kut odlučio da je vrijeme za prekid meča, iako im je boksač još bio na nogama.

Britanac je gotovo 30 kilograma teži od Babića i uspio je stajati na nogama svih pet rundi, no praktički nije bacio niti jedan konkretan udarac. Sve što je pokušavao bilo je praktički napamet i bez da vidi gdje Babić uopće stoji ili koji dio tijela bi mogao gađati. No, masa ga je sačuvala, ali nije uspjela do kraja.

Foto: Yui Mok/PA Images/PIXSELL Fight Camp Launch - Mascalls Chairman of Matchroom Sport Eddie Hearn (2nd right) with boxers (L-R) Johnny fisher, Florian Marku and Alen Babic, during the Fight Camp Launch at Mascalls, Brentwood, London. Picture date: Monday June 14, 2021. Yui Mok Photo: PA Images/PIXSELL

- Bila je ovo vrlo teška borba, nisam to očekivao. Pravi je ratnik, svaka mu čast. Vrlo je tvrd i čestitam mu na tome. Nakon pet sekundi sam ga udario, ali on je odbio pasti. Pomislio sam "padni više". Bio je 30 kila teži od mene, ali ja sam tu kako bi predstavljao manje ljude. Nisam ništa posebno, ali postavim se u glavi tako i sve se može - rekao je Babić nakon meča.

Nakon meča je Babić imao i dodatan razlog za slavlje. Naime, u TV prijenosu je zaprosio svoju djevojku.