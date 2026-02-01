Naši Portali
UŽIVO
Hrvatska nakon drame srušila Island i osvojila broncu na Europskom prvenstvu!
FOTO Danski navijači otvoreno navijali protiv Hrvatske, naši ih pokušavali nadglasati
Hrvatska je napravila čudo! Ovo je malo tko očekivao, ali smo ostali čvrsti do kraja
Definitivno nema dočeka rukometaša u Zagrebu! 'Nije prihvaćena želja igrača da pjeva Thompson'
PJEVALI THOMPSONA

VIDEO Hrvatski rukometaši nakon otkazanog dočeka: 'Kada zapjevam, partija mi sudi'

Billund: Rukometasi Hrvatske družili se s navijačima u zračnoj luci prije odlaska u Hrvatsku
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Marko Pavić
01.02.2026.
u 23:15

Hrvatski rukometaši su u međuvremenu u dobrom raspoloženju i slave osvajanje brončane medalje uz zvuke Thompsonove pjesme Ravnoteža. Refren pjesme koju su naši rukometaši pjevali glasi: "Kad zapjevam, partija mi sudi. Neka sudi, pjevat ćemo ljudi".

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu, ali planirani doček u Zagrebu u ponedjeljak ipak se neće održati. Razlog je neslaganje oko glazbenog programa: igrači žele da im na dočeku nastupi Marko Perković Thompson što gradonačelnik Tomislav Tomašević ne dopušta.

Hrvatski rukometaši su u međuvremenu u dobrom raspoloženju i slave osvajanje brončane medalje uz zvuke Thompsonove pjesme Ravnoteža. Refren pjesme koju su naši rukometaši pjevali glasi: "Kad zapjevam, partija mi sudi. Neka sudi, pjevat ćemo ljudi". Slavlje će se nastaviti duboko u noć, a neki igrači najavili su da će se počastiti i pokoji pivom sada kada je sve gotovo i medalja oko vrata. 

Reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko tri sata ujutro, a u podne prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. No, dočeka za građane neće biti, a po svemu sudeći neće se održati ni u drugim gradovima koji su se za to nudili.

"Zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj. Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije", poručili su iz Hrvatskog rukometnog saveza.


 

Ključne riječi
doček Hrvatska rukometna reprezentacija

mreimotri
mreimotri
23:43 01.02.2026.

Najbizarnije od svega je to da je MPT prije koji dan pjevao u Zg kada je dobio 4 nagrade, cini mi se za najbolji album i pjesmu u prosloj godini. Ovaj senf je ostao cversto na razini valjanja po asfaltu, za bolje nije...

PR
prajdali100
23:40 01.02.2026.

Dečki su nas ponovo učinili ponosnim.Doslovno su krvarili i donijeli puno radosti.A onda se ukaže antifa u svom najogavnijem mogućem obliku.

Bog_i_Hrvati
Bog_i_Hrvati
23:42 01.02.2026.

Bravo! Pravi dečki. Prvi u komentarima se jave negativni, mrzitelji jugo leftardi. Ne smeta njima Čavoglave, ni ovi pravi momci već baš sve hrvatsko. Oni rukomet, sport ne prate jer nemaju za koga navijati. Propale nakaradne tvorevine za kojom kmeče nema odavno. Sanjaju neke gadosti, federacije bez država nacija dok zastave te propale tvorevine nose. Ne treba se na jadnike obazirati, koprcaju se, ali nestat će s vremenom. Kao kad brod potone, gadosti isplivaju i jedno vrijeme plutaju pa i one nestanu. Dečki svaka čast

