VIDEO Hrvatski rukometaši nakon otkazanog dočeka: 'Kada zapjevam, partija mi sudi'

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu, ali planirani doček u Zagrebu u ponedjeljak ipak se neće održati. Razlog je neslaganje oko glazbenog programa: igrači žele da im na dočeku nastupi Marko Perković Thompson što gradonačelnik Tomislav Tomašević ne dopušta.

Hrvatski rukometaši su u međuvremenu u dobrom raspoloženju i slave osvajanje brončane medalje uz zvuke Thompsonove pjesme Ravnoteža. Refren pjesme koju su naši rukometaši pjevali glasi: "Kad zapjevam, partija mi sudi. Neka sudi, pjevat ćemo ljudi". Slavlje će se nastaviti duboko u noć, a neki igrači najavili su da će se počastiti i pokoji pivom sada kada je sve gotovo i medalja oko vrata.

Reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko tri sata ujutro, a u podne prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. No, dočeka za građane neće biti, a po svemu sudeći neće se održati ni u drugim gradovima koji su se za to nudili.

"Zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj. Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije", poručili su iz Hrvatskog rukometnog saveza.



