Razočarani islandski izbornik javio se nakon poraza od Hrvatske, evo što je poručio

Sretan sam i iznimno ponosan, kazao je izbornik hrvatske rukometne repreznetacije Dagur Sigurdsson nakon pobjede protiv Islanda u susretu za treće mjesto na Europskom prvenstvu.

Druga je to medalja za islandskog stručnjaka na hrvatskoj klupi nakon lanjskog srebra na Svjetskom prvenstvu.

"Sretan sam i iznimno ponosan. Bilo je toliko odricanja i odličnih predstava igrača. Znam da su Hrvati ludi za medaljama i to se vidjelo na tribinama, hvala ima na tome. Osvojiti medalju za medaljom je velika stvar," kazao je izbornik za RTL.

"Svi smo se malo ispraznili i pomalo sam bez riječi, ali prelijep je osjećaj," dodao je.

Sigurdsson je naglasio još jedan važan detalj, Hrvatska se automatski kvalificirali na sljedeće prvenstvo.

"Važno je i što smo se automatski plasirali na iduće svjetsko prvenstvo i ne moramo igrati kvalifikacije."

Izbornik je svjestan kako nema vremena za odmor, jer slijedi doček na središnjem zagrebačkom trgu.

"Trenutno smo jako umorni, ali veselimo se dočeku, znam da će biti ludnica."

David Mandić je istaknuo kako je preponosan na "ratničku ekipu".

"Nakon svih prepreka, nakon svih ozljeda mi smo se skupili i osvojili treće mjesto. To je stvarno nešto neopisivo. Kapa dolje, svim mojim suigračima i svima u stožeru. Bila je to velika utakmica, ponosni smo," kazao je.

Luka Cindrić će dodao kako je ogled za broncu bila "teška utakmica".

"Bila je to teška utakmica, ali borili smo se do kraja. Ponosan sam na ekipu, za nas je ova brončana medalja kao zlato. Pokazali smo karakter u svakoj utakmici ovog turnira," poručio je.

"Uvijek dajemo sve od sebe protiv svake ekipe. Ova medalja je veliki uspjeh za naš rukomet i našu zemlju," dodao je Cindrić.

Leon Šušnja je istaknuo kako je sjajan osjećaj osvojiti medalju.

"Bili smo bolji. Da se igralo još dva dana, ne bi nas dobili. Možemo biti ponosni kako prezentiramo Hrvatsku. Doček? Nisam ni znao da će biti. Ali, spremni smo, idemo feštati," kazao je.

Islandski izbornik Snorri Steinn Gudjonsson je kazao kako su on i njegovi igrači razočarani, ali i kako su izgubili od bolje momčadi.

"Bila je to zaslužena hrvatska pobjeda. Razočarani smo, ali izgubili smo od bolje momčadi. Loše smo započeli i promašili puno prilika. Hrvatska je možda jedna od najboljih momčadi na svijetu kada je u pitanju kontrola utakmica. Trudili smo se, ali nismo uspjeli preokrenuti tijek utakmice," poručio je islandski stručnjak.