Hrvatski heroj: Islanđani su me tukli cijelu utakmicu, dobio sam udaraca kao u 12 rundi

Kakvo veselje, kakva sreća hrvatskih rukometaša! U susretu za treće mjesto Hrvatska je pobijedila Island s 34:33 i osvojila brončanu medalju. Odigrali smo gotovo poluvrijeme iz snova. Da nismo stali pri vodstvu od šest pogodaka, tko zna kolika bi bila razlika na odmoru. A stali smo ponajprije zbog umora, jer nemamo dovoljno igrača za širu rotaciju. Tin Lučin bio je gotovo stalno na parketu, Martinović se izmjenjivao s Cindrićem, a Maraš s Klaricom. Sjajnu ulogu imao je Veron Načinović. Nakon početna tri promašaja postigao je četiri pogotka zaredom s crte. Izbornik je odlično procijenio situaciju i nije ga mijenjao nakon promašenih zicera, što se pokazalo kao prava odluka. Dobro je i to što nismo razbranili Hallgrímssona, a ništa bolje nije prošao ni Gústavsson.

Glavaš promašio pa pogodio

Island nam je u napadu zadavao probleme – brzi su i vrlo opasni, osobito u igri jedan na jedan, u čemu su prednjačili Magnússon i Kristjánsson. Igrali smo obrane 6-0 i 5-1, a na kraju se to pokazalo kao dobitna kombinacija u prvih 30 minuta. Napadački nas je predvodio Tin Lučin, koji je postigao nevjerojatnih šest pogodaka s vanjskih pozicija. Kao nekada Blaženko Lacković. U drugom poluvremenu strpljivo smo gradili prednost sve do 29:23, a potom je, očekivano, došao pad. Island je smanjivao razliku, a mi smo dvaput promašili sedmerce. Četrdeset sekundi prije kraja Island je stigao na minus jedan. No lopta je bila naša, imali smo i igrača više – i Glavaš zabija za pobjedu, prethodno je promašio sedmerac. Dvaput smo ih pobijedili na ovom turniru, dvaput s jednim pogotkom razlike. Ništa slađe.

– Ovo je odličan rezultat Hrvatske, pogotovo kada znamo koliko je ovdje bilo jakih reprezentacija. Žao mi je poraza u polufinalu, ali nema veze. Za broncu smo odigrali sjajno i još jednom pobijedili jakog protivnika – rekao je izbornik Dagur Sigurðsson.

Hrvatska je protiv Islanda trebala nastupiti s istom postavom kao i u polufinalu, no neposredno prije utakmice dogodio se ključan preokret na vratarskoj poziciji. Dominik Kuzmanović rekao je izborniku da se ne osjeća potpuno spremno, a Sigurðsson je uvažio njegovu procjenu. Odgovornost je tako preuzeo Dino Slavić, koji je već bio u zapisniku u prvoj utakmici protiv Islanda u skupini drugog kruga.

– Umorno se osjećam, ha-ha. Na kraju mi bez drame ne možemo. Približili su nam se, promašili smo neke šuteve, ali zasluženo smo pobijedili. S obzirom na roster, ozljede i procjene prije turnira, ovo je sjajan uspjeh. Podcjenjivanje nas je dizalo. Otišli su nam Duvnjak i Karačić, utakmica protiv Mađarske bila je psihički teška, a izbornik nas je digao i tada, kao i nakon Njemačke. Moram spomenuti i Duvnjaka koji nam je nakon polufinala došao u svlačionicu i rekao da još igramo za medalju. Doček će biti velik, još nismo svjesni što smo napravili – rekao je Tin Lučin.

Utakmicu je s tribina pratio i bivši kapetan Domagoj Duvnjak.

– Čestitam im od srca. Imali su viroze i temperature, ali su razvalili na ovom Euru. Hvala im na ovom stresu – idemo kući pjevajući, ne može bolje – poručio je Duvnjak.

Igrači su bučno proslavili medalju u miks-zoni.

– Fantastična utakmica. Izdržali smo svih 60 minuta, noge nas nisu izdale. Igralo se čvrsto, Islanđani su se stalno žalili, ali neka – rekao je Klarica.

David Mandić odigrao je herojsku utakmicu.

– Tukli su me cijelu utakmicu, dobio sam udaraca kao da sam boksao 12 rundi. Ali nisu me slomili. Svi smo dali 200 posto i ostavili srce na parketu – rekao je Mandić.

Marko Mamić bio je sjajan u obrani.

– Znali smo da će biti teško i tako je i bilo. Pokušali su s obranom 3-3, ali nije im pomoglo. Razlika je mogla biti i veća, ali ne žalimo se – rekao je Mamić.

Kapetan Ivan Martinović je zaključio:

- Ponosan sam na ove dečke, ginuli smo za Hrvatsku, načeti ozljedama, ovo je strašan uspjeh. Jedva čekamo još jedno slavlje na dočeku.

Šoštarić u All star momčadi

Pomalo je neobično, ali tako je – prije utakmica za treće mjesto i finala izabrana je All-Star momčad Europskog prvenstva. Među najboljima našao se i jedan Hrvat, Mario Šoštarić proglašen je najboljim desnim krilom. U momčadi EP-a još su Nijemci Andreas Wolf (vratar) i Johannes Golla (pivot), Norvežanin August Pedersen (lijevo krilo), Danac Simon Pytlick (lijevi vanjski), Islanđanin Gísli Kristjánsson (srednji vanjski) te Portugalac Francisco Costa (desni vanjski). MVP turnira očekivano je Danac Mathias Gidsel, najbolji obrambeni igrač je Portugalac Salvador Salvador, dok je nagradu za najboljeg mladog igrača osvojio Francisco Costa. Zanimljivo, Gidsel je prvi Danac proglašen MVP-jem EP-a, a Andreas Wolf treći je put u All-Star momčadi (2016., 2024.).

Hrvatska i Island dosad su odigrali 19 međusobnih susreta. Hrvatska ima 14 pobjeda, jedan remi i tri poraza. Island nas je pobijedio u kvalifikacijama za EP 1993. u Hafnarfjörðuru, na Svjetskom kupu 2004. u Göteborgu te prije dvije godine na EP-u u Kölnu.