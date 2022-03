Velimir Zajec otkrio što je ključno u derbiju: Bit će vatreno, dobro da više nema epidemioloških mjera

Bit će vruće danas u Splitu, ne zbog vremenskih prilika već zbog velikog derbija koji se igra u Splitu. Konačno imamo pravi derbi koji će se igrati pred punim poljudskim tribina, tako da će na stadionu biti pakleno. No vruće nije baš u Ateni u kojoj smo dobili Velimira Zajeca, legendu Dinama i hrvatskog nogometa.

– Ovdje je hladno kao da nisam u Grčkoj nego tko zna gdje, u Ateni je bilo snijega, ceste su bile zaleđene, sve je stalo – kazao je Zajec koji je zimske dane mislio provesti na toplijem mjestu, no zasad ništa od toga.

Knjiga izlazi nakon Uskrsa

Zajec sa Sanjinom Španovićem radi na svojoj biografiji, ta vrijedna knjiga trebala bi uskoro izaći.

– Trebao bi Španović doći do mene u Atenu, imamo još nešto posla, ali negdje u travnju, iza Uskrsa, trebala bi knjiga izaći.

Čujemo da već ima puno rezervacija za tu vašu biografiju.

– Iskreno, ne znam, ali valjda ljude to zanima. Uostalom, lijepa je godišnjica naše sjajne 1982. godine pa je i zbog toga zanimljivo – kazao je Zeko.

Legendarni kapetan Dinama proživio je puno derbija Dinama i Hajduka.

– Oduvijek su to bile neizvjesne utakmice i u njima nikad nema favorita. U tim utakmicama čak ni kvaliteta nije posebno važna jer u tim se susretima uvijek ide do kraja, daje se sve što imaš – kaže nam Zajec.

No nakon dugo vremena Hajduk je konkurentan u borbi za vrh, pojačao se ne bi li konačno došao do trofeja, s Livajom je napravio pravi potez.

– Livaja je jako dobar, i ovdje u Grčkoj igrao je jako dobro. Očito je potpuno sazrio kao igrač, potpuno se posvetio nogometu, postao je ozbiljniji i to mu donosi rezultate. Po meni je on najbolji hrvatski napadač koji može puno dobroga donijeti i reprezentaciji. Šteta je da naš Petković nije bio u nekakvoj formi, kad je pravi, on je velika snaga Dinama. No čujem da je u zadnjoj utakmici igrao dobro, nadam se da se diže – kaže Zeko.

Dinamo je imao dosta problema s ozljedama, Ivanušec ima problema s trbušnim zidom, Ademi se nije oporavio, nije spreman ni Théophile.

– Izostanak Ademija uvijek je veliki nedostatak, on je kapetan koji drži momčad, vuče i jako je važan za plave. Dosta mladih igrača ima problema s tim trbušnim zidom kao sada Ivanušec. Ma i ja sam imao sličnih problema, pokušavao sam to riješiti vježbama i mučio se pet-šest mjeseci, ali nije išlo pa sam morao na operaciju.

Po svemu sudeći, i Ivanušec će na operaciju, njega danas ne treba očekivati u Splitu u ovoj važnoj utakmici.

Kad smo Zajeca upitali koja mu je utakmica u posebnom sjećanju, koji derbi Dinama i Hajduka najviše pamti, nije nimalo dvojio:

– Pa znate koja je to, bez sumnje ona iz 1982. kada smo odigrali odlično protiv tada jakog Hajduka i pobijedili s 2:1 u Poljudu. Ali i sve ostale, iz igračkih dana pa i iz vremena kada sam bio direktor Dinama, bile su napete, uvijek su to posebne utakmice. No ta iz 1982. ipak ima posebno mjesto. Sjećam se da je bilo oko 10 tisuća naših navijača na jugu Poljuda, da je bilo više od 50.000 gledatelja na stadionu, mislim da je to i rekord Poljuda.

Neki izvještaji s te utakmice tvrdili su da je bilo više od 55.000 gledatelja, neki su išli i do 60.000, a službeno su prodane 51.723 ulaznice. U toj je utakmici Dinamo pobijedio sa svojom legendarnom generacijom, s rezultatom 2:1 pogocima upravo Velimira Zajeca u šestoj minuti i Stjepana Deverića u 28. minuti, a pred kraj je Zoran Vujović uspio smanjiti na 1:2. Napomenimo da je tada Hajduk bio doista jak, s Pudarom, Gudeljom, Sliškovićem, Zoranom i Zlatkom Vujovićem... Bila je to i žestoka utakmica, oštra, pa su crvene kartone dobili Milivoj Bračun kod Dinama i Zlatko Vujović kod Hajduka.

Očito će biti vatreno

No očito će i sada biti prava atmosfera, doduše kapacitet Poljuda više nije tako velik kao 1982. kada je bilo puno stajaćih mjesta. No sve je rasprodano puno prije utakmice, baš kao i te 1982. godine, brzo je prodano i 1470 ulaznica koje su namijenjene navijačima Dinama.

– Znači da će biti vatreno, dobro je da više nema epidemioloških mjera, da se mogao napuniti stadion. Vidjet ćemo kako će se koja momčad snaći u takvoj atmosferi. Držim da pobijediti onaj tko u takvim uvjetima bude mirniji, po meni bi to mogao biti ključ uspjeha u susretu koji je sada jako važan za obje momčadi u napetom prvenstvu kakvo sada imamo. I to je dobro za sve, Osijek je očito vrlo jak, Rijeka je dobra, vidim da je među njima bilo napeto u kupu i da će prvenstvo do kraja svima biti zanimljivo kao rijetko kada – kazao nam je Velimir Zajec.

Mi se samo možemo nadati dobrom derbiju, dobrom nogometu, a dobit i šteta nakon njega na računu svakog kluba zbrajat će se po isteku tih 90 vrućih poljudskih minuta.