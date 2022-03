Kruži snimka na kojoj navijač Hajduka udara dvojicu navijača Dinama: 'Šta je, smeće?'

Društvenim mrežama kruži uznemirujući video povezan uz današnji derbi Hajduka i Dinama.

Dalmacija danas piše da su na području Splita napadnuta dva navijača Dinama. Događaj se zbio u Radunici, najužem centru Splita.

- On ti ide na utakmice. Ja navijam za Hajduk, a on navija za Dinamo - čuje se na snimci nakon čega je došlo do nasilja, odnosno do 'šamaranja' dvojice mladića.

- Šta je? Izvadi ruke iz džepa. Smeće... - govorio je muški glas dok je udarao mlađe muškarce.

Nemili događaj potvrdila je splitska policija.

"Obavještavamo vas da raspolažemo informacijama o događaju sa snimke koji se dogodio oko 17 sati i 30 minuta na području Radunice u Splitu. Naime, policijski službenici su u blizini mjesta događaja malo prije 19 sati zatekli oštećene osobe. Zaprimljena je prijava", javili su iz policije.

