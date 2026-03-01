Naši Portali
NIŽE DOBRE NASTUPE

VIDEO Josip Brekalo briljira u novom klubu, zabio je dva pogotka, pogledajte ih

Hertha BSC - 1. FC Nuremberg
Andreas Gora/DPA
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
01.03.2026.
u 15:51

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo bio je junak Herthine 2-1 pobjede protiv Nurnberga u 24. kolu druge njemačke lige

Brekalo, koji je u berlinski klub stigao početkom veljače iz Real Ovieda, zabio je oba gola za Herthu. U 21. minuti je lijepim udarcem s nekih 15-ak metara doveo domaćine u vodstvo. Gosti su izjednačili u posljednjim trenucima prvog dijela golom Toma Baacka, no Brekalo je u 88. svojim drugom golom donio pobjedu berlinskom sastavu. Golove pogledajte OVDJE.

Bio je to njegov četvrti nastup u dresu Herthe, a do sada je zabio već tri gola.

Hertha je trenutačno sedma sa 37 bodova, 10 manje od lidera Schalkea, te osam manje od trećeplasiranog Darmstadta koji drži posljednju poziciju koja vodi u doigravanje za bundesligu.

Nurnberg se nalazi na devetom mjestu sa 30 bodova.
Ključne riječi
nogomet Hertha Josip Brekalo

