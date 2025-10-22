Naši Portali
IMAT ĆE LIJEPU PODRŠKU

Čovjek koji je izborio Ligu prvaka s Dinamom u Švedskoj: 'Dobio sam udarac i šepao do kraja utakmice!'

Autor
Robert Junaci
22.10.2025.
u 07:00

Malmö će tražiti iskupljenje zbog lošeg starta, ali Dinamo tamo može ići bez problema na pobjedu, pokušati iskoristiti taj slabiji momentum Šveđana

Dinamo u četvrtak od 21 sat ide u svoj treći okršaj u Europskoj ligi, suparnik plavima je švedski Malmö, nakon što je maksimirska momčad startala s dvije važne pobjede, nad Fenerbahçeom u Zagrebu i Maccabijem u Bačkoj Topoli. Malmö je već bio suparnik plavima u europskim natjecanjima, 2011. godine u dva susreta kvalifikacija za Ligu prvaka na kraju je bio bolji i s ukupnih 4:3 izborio Ligu prvaka.

U obje utakmice protiv švedskog kluba igrao je Jerko Leko, današnji trener juniora Dinama. I s njim odlično gura, prvi su u nacionalnom prvenstvu, a imaju i dvije velike pobjede u International Premiere kupu, prvo su slavili nad Nottingham Forrestom, a u subotu su u Londonu svladali i Chelsea.

Liga prvaka malmo Dinamo Jerko Leko

