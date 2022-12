Veliki Romano posvetio objavu Hrvatu: Dominik je upravo ispisao povijest!

Hrvatska je u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva! Nakon još jedne drame u penala na krilima čudesnog Dominika Livakovića vatreni su svladali Japan (u regularnom dijelu bilo je 1-1, u jedanaestercima 3-1). Da ne možemo bez drame, sada zna cijeli svijet, a osim teškog disanja i uzbuđenja svim ljubiteljima nogometa, Hrvati su se nevjerojatnim podatkom upisali u povijest.

Fabrizio Romano, najpoznatiji sportski novinar na svijetu posvetio je obranu hrvatskim vratarima kazavši kako je Livaković ispisao povijest.

Dominik Livaković makes history! 🇭🇷



Three goalkeepers have saved three penalties in a single World Cup shootout:



🇵🇹 Ricardo vs. England (2006)

🇭🇷 Danijel Subašić vs. Denmark (2018)

🇭🇷 Dominik Livaković vs. Japan (2022) pic.twitter.com/tkoDur5T8K