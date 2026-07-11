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ATP UMAG

Hrvatska od 2012. čeka pobjednika na kultnom turniru, jedna nacija je apsolutni rekorder

Me?ugorje: 28.9.1988. ro?en Marin ?ili?
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 20:00

Osim Prpića, hrvatski tenis je u 36-godišnjoj turnirskoj povijesti imao još samo jednog pobjednika - Marina Čilića. Nakon što ga je u finalu 2011. pobijedio Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov, Marin se sljedeće godine vratio u Stella Maris i osvojio pobjednički trofej svladavši u finalu Španjolca Marcela Granollersa

Prošlo je 36 godina otkako je Goran Prpić u finalu prvog izdanja umaškog ATP turnira pobijedio Gorana Ivaniševića i osvojio svoj jedini naslov na ATP Touru te ostao trajno zapisan u povijesti prvog, a danas i jedinog natjecanja iz kalendara ATP Toura koje se održava Hrvatskoj.

Osim Prpića, hrvatski tenis je u 36-godišnjoj turnirskoj povijesti imao još samo jednog pobjednika - Marina Čilića. Nakon što ga je u finalu 2011. pobijedio Ukrajinac Aleksandar Dolgopolov, Marin se sljedeće godine vratio u Stella Maris i osvojio pobjednički trofej svladavši u finalu Španjolca Marcela Granollersa. Hrvatski tenis od tada nije imao predstavnika u finalu, a najbolje rezultate su ostvarili Marin Čilić, ulaskom u polufinale 2014., i Ivan Dodig, polufinalist 2017. 

Španjolci su uvjerljivo najuspješnija nacija na umaškom ATP turniru, predvođeni neponovljivim Carlosom Moyom koji s pravom nosi titulu umaškog teniskog kralja, jer je čak pet puta njegovo ime upisano na popis pobjednika Croatia Opena. Uz Moyu, umaški pobjednici iz Španjolske su još bili: Alberto Berasategui (1994.), Felix Mantilla (1997.), Fernando Verdasco (2008.), Juan Carlos Ferrero (2010.), Tommy Robredo (2013.) i Carlos Alcaraz (2021.). Španjolski predstavnici su u još 12 izdanja bili finalisti u Stella Marisu te su i po tome rekorderi.

Iako u Umagu imaju atmosferu kao da su na domaćem terenu, talijanski tenisači su tek prošlogodišnjom pobjedom Luciana Darderija u finalu došli na diobu drugog mjesta po broju naslova na Croatia Openu. Po četiri puta su pobjednici dolazili iz Italije i Austrije. Austrijanci su to ostvarili ponajviše zahvaljujući velikanu Thomasu Musteru koji je triput bio pobjednik (1992., 1993. i 1995.) te ima stopostotan učinak u Stella Marisu (15-0), a četvrti put je trofej završio u rukama Dominica Thiema (2015.). Uz Darderija, talijanski osvajači Croatia Opena bili su Fabio Fognini (2016.), Marco Cecchinato (2018.) i Jannik Sinner (2022.). U odnosu na Austrijance, koji su imali stopostotan učinak u finalima, talijanski predstavnici su još šest puta ostajali na korak do pobjedničkog trofeja.

Na listi država s višestrukim brojem pobjednika u Umagu su još Argentina (Francisco Cerundolo 2024., Guillermo Coria 2005. i Guillermo Canas 2004.), Rusija (Andrej Rubljov 2017. i Nikolaj Davidenko 2009.), Ukrajina (Aleksandar Dolgopolov 2011. i Dimitri Poljakov 1991.) i Hrvatska (Goran Prpić 1990. i Marin Čilić 2012.). 

Četiri puta se dogodilo da su finalisti bili sunarodnjaci: 1990. u hrvatskom obračunu dvojice Gorana te još triput kad su s obje strane mreže bili Španjolci (1996. Moya - Mantilla, 1997. Mantilla - Bruguera i 2002. Moya - Ferrer).

SVA FINALA ATP CROATIA OPENA U UMAGU
2025. Luciano Darderi (Ita) - Carlos Taberner (Špa) 6-3, 6-3
2024. Francisco Cerundolo (Arg) - Lorenzo Musetti (Ita) 2-6, 6-4, 7-6 (5)
2023. Alexei Popyrin (Aus) - Stan Wawrinka (Švi) 6-7 (5), 6-3, 6-4
2022. Jannik Sinner (Ita) - Carlos Alcaraz (Špa) 6-7 (5), 6-1, 6-1
2021. Carlos Alcaraz (Špa) - Richard Gasquet (Fra) 6-2, 6-2
2019. Dušan Lajović (Srb) - Attila Balazs (Mađ) 7-5, 7-5
2018. Marco Cecchinato (Ita) - Guido Pella (Arg) 6-2, 7-6 (4)
2017. Andrej Rubljov (Rus) - Paolo Lorenzi (Ita) 6-4, 6-2
2016. Fabio Fognini (Ita) - Andrej Martin (Slk) 6-4, 6-1
2015. Dominic Thiem (Aut) - Joao Sousa (Por) 6-4, 6-1
2014. Pablo Cuevas (Uru) - Tommy Robredo (Špa) 6-3, 6-4
2013. Tommy Robredo (Špa) - Fabio Fognini (Ita) 6-0, 6-3
2012. MARIN ČILIĆ (HRV) - Marcel Granollers (Špa) 6-4, 6-2
2011. Aleksandar Dolgopolov (Ukr) - MARIN ČILIĆ (HRV) 6-4, 3-6, 6-3
2010. Juan Carlos Ferrero (Špa) - Potito Starace (Ita) 6-4, 6-4
2009. Nikolaj Davidenko (Rus) - Juan Carlos Ferrero (Špa) 6-3, 6-0
2008. Fernando Verdasco (Špa) - Igor Andrejev (Rus) 3-6, 6-4, 7-6 (4)
2007. Carlos Moya (Špa) - Andrei Pavel (Rum) 6-4, 6-2
2006. Stanislas Wawrinka (Švi) - Novak Đoković (Srb) 6-6, predaja
2005. Guillermo Coria (Arg) - Carlos Moya (Špa) 6-2, 4-6, 6-2
2004. Guillermo Canas (Arg) - Filippo Volandri (Ita) 7-5, 6-3
2003. Carlos Moya (Špa) - Filippo Volandri (Ita) 6-4, 3-6, 7-5
2002. Carlos Moya (Špa) - David Ferrer (Špa) 6-2, 6-3
2001. Carlos Moya (Špa) - Jerome Golmard (Fra) 6-4, 3-6, 7-6 (2)
2000. Marcelo Rios (Čil) - Mariano Puerta (Arg) 7-6 (1), 4-6, 6-3
1999. Magnus Norman (Šve) - Jeff Tarango (SAD) 6-2, 6-4
1998. Bohdan Ulihrach (Češ) - Magnus Norman (Šve) 6-3, 7-6 (0)
1997. Felix Mantilla (Špa) - Sergi Bruguera (Špa) 6-3, 7-5
1996. Carlos Moya (Špa) - Felix Mantilla (Špa) 6-0, 7-6 (4)
1995. Thomas Muster (Aut) - Carlos Costa (Špa) 3-6, 7-6 (5), 6-4
1994. Alberto Berasategui (Špa) - Karol Kučera (Slk) 6-2, 6-4
1993. Thomas Muster (Aut) - Alberto Berasategui (Špa) 7-5, 3-6, 6-3
1992. Thomas Muster (Aut) - Franco Davin (Arg) 6-1, 4-6, 6-4
1991. Dimitri Poljakov (Ukr) - Javier Sanchez (Špa) 6-4, 6-4
1990. GORAN PRPIĆ (HRV) - GORAN IVANIŠEVIĆ (HRV) 6-3, 4-6, 6-4

A gdje su sada oni senzori koji su Hrvatsku izbacili sa SP-a?! Oglasili su se samo nama
Ključne riječi
Marin Čilić ATP Umag tenis

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