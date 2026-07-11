Otac mu je bio legenda, a on je tihi heroj Furije: 2018. jedan potez mu je oživio karijeru

Mikel Merino i drugi put je na ovom svjetskom prvenstvu svojim pogotkom, nakon što je ušao s klupe, donio Španjolskoj pobjedu. Prvi put na ovom turniru zabio je pobjednički pogodak u osmini finala protiv Portugala, a onda ponovno u četvrtfinalu protiv Belgije. No, to nije sve. U Stuttgartu 2024. godine, u četvrtfinalu Eura, dok se nazirao kraj 119. minute iscrpljujuće bitke protiv domaćina Njemačke, Španjolska je trebala čudo. I dobila ga je u liku Mikela Merina. Njegov skok i udarac glavom, koji bi posramili i vrhunske gimnastičare, poslali su loptu u mrežu, a Španjolsku u polufinale. Dok je jurio prema korner zastavici, oponašajući slavlje koje je postalo njegov zaštitni znak, ponavljao je ritual koji je njegov otac Ángel izveo na istom stadionu 1991. godine.

Otac Ángel Merino imao je dugu i uspješnu karijeru u La Ligi, odigravši više od 500 profesionalnih utakmica za šest različitih klubova. U vrijeme kada se Mikel rodio 1996. godine, Ángel je bio na vrhuncu karijere kao ključni veznjak Celte Vigo. No, geni nisu stali samo na ocu. Njegov stric, Ángelov stariji brat Julián, također je bio profesionalni nogometaš, uglavnom u nižim španjolskim ligama, dok je majka Maite bila profesionalna košarkašica, usadivši cijeloj obitelji sportski i natjecateljski duh. Ángel nije bio samo uzor, već i mentor i, kako Mikel priznaje, njegov najveći kritičar u mladosti. Njihovi razgovori o taktici i nogometu traju i danas, nakon svake utakmice, analizirajući situacije u kojima se može poboljšati.

Očevi savjeti nisu se odnosili samo na tehniku i taktiku, već na mentalnu čvrstoću potrebnu za preživljavanje u surovom svijetu profesionalnog sporta.

- Govorio mi je da budem strpljiv. Da nastavim pokušavati i igrati. Učio me da budem odgovoran za vlastite postupke, da nikada ne mislim da je nešto tuđa krivica, već da se uvijek pitam što ja mogu učiniti da to popravim - prisjetio se Merino očevih lekcija.

Otac ga je naučio i kako se nositi s kritikama:

- Slušaj važne ljude oko sebe, one koji ti žele najbolje, i shvati to kao nešto pozitivno. Nemoj to doživljavati kao negativnost i biti ljut - iskoristi to kao gorivo

Ipak, nije samo obitelj oblikovala mladića iz Pamplone. Ključnu ulogu u njegovom razvoju odigrao je i jedan od prvih trenera, David Cabrera, poznatiji pod nadimkom 'Pi', koji je bio i obiteljski prijatelj. S njim se Merino i danas čuje. 'Pi' je imao jedinstven pristup, stavljajući naglasak na mentalni aspekt nogometa i razvoj karaktera.

- Učio nas je da uživamo, da budemo dobri suigrači i da damo sve od sebe kako bismo postali najbolja verzija sebe. Naravno, uz to su išle i tehničke osnove: dodavanje desnom, dodavanje lijevom, kako balansirati tijelo. Ali glavni fokus za mene tada bio je mentalni aspekt igre - objasnio je Merino u intervjuu za službenu stranicu Arsenala.

Trener 'Pi' nije želio stvoriti samo dobre igrače, već i dobre ljude. Redovito je provjeravao kako su djeca, razgovarao s roditeljima i osiguravao da je sve u redu i izvan terena.

Njegov profesionalni put započeo je u rodnom gradu, u Osasuni, klubu za koji je navijao i za koji je igrao njegov otac. Debitirao je s 18 godina, a njegov prvi trener, Jan Urban, bio je svjestan pritiska koji mladić nosi jer je i sam bio suigrač njegova oca.

- Mislim da svaki igrač čiji je otac bio poznat nogometaš osjeća dodatni pritisak. Danas možemo reći da se Mikel s tim jako dobro nosio - rekao je Urban.

Klub je bio u financijskim problemima i pod zabranom transfera, što je mladim igračima dalo priliku. Merino ju je iskoristio.

- Nije bio spektakularan igrač. Više je bio radnik. Znali smo da ima dobru tehniku, ali to je trebao dokazati protiv agresivnih protivnika - prisjeća se Urban.

Brzo se prilagodio zahvaljujući sjajnoj viziji igre, brzom razmišljanju i odličnoj igri glavom. U svojoj drugoj sezoni postao je ključan igrač, naslijedivši očev dres s brojem osam i postigavši ključne golove koji su Osasunu vratili u La Ligu.

Nakon sjajne sezone, 2016. godine uslijedio je transfer u Borussiju Dortmund, no taj se potez pokazao kao pogreška. U momčadi punoj zvijezda, pod vodstvom Thomasa Tuchela, mladi Španjolac nije dobio pravu priliku. Odigrao je samo 312 minuta u cijeloj sezoni, često ostajući izvan zapisnika. Godinu dana kasnije, potražio je sreću u Engleskoj, u Newcastle Unitedu. Tamo je pod vodstvom Rafe Beníteza odlično započeo, ali ga je ozljeda leđa izbacila iz ritma i minutaža mu je drastično pala u drugom dijelu sezone. Te dvije godine u inozemstvu bile su brutalno otrežnjenje.

- Bilo je teško na početku. Naviknut si na svoju zonu komfora, roditelji ti sve rade, govoriš svoj jezik. Odjednom se moraš preseliti u Njemačku i pokušati govoriti njemački ili engleski, koje ne znaš. Zatim u Newcastle, gdje je učenje 'Geordie' dijalekta još teže od njemačkog! Ali sve te stvari te tjeraju da evoluiraš i sazriješ. Postanu korisne u budućnosti - rekao je Merino.

Povratak kući, u Baskiju, bio je potez koji mu je oživio karijeru. Godine 2018. potpisao je za Real Sociedad, a sportski direktor Roberto Olabe odmah je prepoznao da dobiva više od običnog igrača.

- Kada je stigao, rekao mi je: Roberto, igrači na treningu ne ulaze snažno u duele. Kao da se boje da će se netko naljutiti. Možda moramo pojačati intenzitet ako se želimo natjecati. Želio je stvoriti natjecateljsko okruženje. Mislio je da ga nemamo dovoljno da bismo bili pobjednici. Ta je izjava, pristigla od 22-godišnjaka koji je tek stigao u klub, pokazala je njegovu nevjerojatnu osobnost i pobjednički mentalitet, kaljen u njemačkoj disciplini i engleskoj "ratničkoj" Premier ligi - rekao je Olabe.

U šest sezona u San Sebastiánu, Merino je eksplodirao. Postao je motor momčadi, upisavši 27 golova i 30 asistencija, i transformirao je klub u stalnog člana gornjeg dijela La Lige. Vrhunac je došao 2021. godine, kada je Real Sociedad u finalu Kupa kralja pobijedio lokalnog rivala Athletic Bilbao i osvojio prvi trofej nakon 34 godine. Merino je bio proglašen igračem utakmice, a njegova genijalna asistencija za jedini gol ušla je u klupsku povijest.

- Sjećam se te asistencije dobro. Nije stvar u vrsti dodavanja, već u tome što je savršeno poznavao suigrača kojem je daje. On čini sve oko sebe boljima - istaknuo je Olabe.

Ono što javnost nije znala jest da je Merino to finale odigrao pod velikim bolovima zbog problema s leđima, svojim "kriptonitom". To je bio dokaz njegove liderske crte, koja nije glasna, već se očituje djelima.

- On je 'ubojica'. Nikad se ne smije na treningu. Kad bi došli novi igrači, 'ubijao' bi i njih. To je bio njegov način da kaže: 'Moraš shvatiti što se ovdje događa' - priča Olabe.

Njegov drugi dolazak u Englesku, ovog puta u Arsenal, bio je pun pogodak. No, usred sjajne sezone, dogodila se katastrofa. U siječnju 2025., u utakmici protiv Manchester Uniteda, doživio je bizarnu i tešku frakturu stopala.

- Bila je to stres fraktura na vrlo čudnom dijelu stopala koju čak ni specijalisti nisu prije vidjeli. U početku sam bio uplašen jer nismo imali primjere drugih ljudi s istom ozljedom. Nismo znali što očekivati, kakav će biti oporavak i hoću li uopće moći ponovno igrati - priča Merino.

Prognoza je bila pet mjeseci pauze. Bio je shrvan, svjestan da propušta ključni dio sezone i potencijalno Svjetsko prvenstvo.

- Trebalo mi je nekoliko dana da se oporavim od šoka, ali imao sam dvije opcije: potonuti i plakati do iznemoglosti ili samo podići glavu, biti pozitivan i iskoristiti vrijeme za napredak u drugim aspektima. Raditi najjače što mogu jedini je način na koji pristupam životu - rekao je.

Njegova otpornost ponovno je došla do izražaja. Umjesto da se izolira, svakodnevno je bio uz momčad, crpeći snagu iz podrške suigrača i trenera dok su se borili za naslov prvaka. Taj period ga je, paradoksalno, dodatno ojačao, a njegov povratak na teren bio je ispunjen emocijama.

- Jutros kad sam se probudio, osjećao sam se kao da je prvi dan škole. Nevjerojatno je dobiti svu tu ljubav od njih - naglasio je. Otada se vratio jači nego ikad, dokazavši da je njegova najveća snaga u glavi, a ne samo u nogama.