Veliki kiks prvaka Hrvatske! Osijek slavio u Rijeci i pobjegao Vukovaru u borbi za ostanak

Već u petoj minuti Osijek je poveo golom Samuelea Akerea, dok je u 94. konačnih 2-0 postavio Nail Omerović. Rijeka je ostala treća na ljestvici, ali ju je bodovno dostigao Varaždin koji je ove nedjelje svladao Slaven Belupo 2-1. Osijek je i dalje pretposljednji, ali sada ima velikih sedam bodova više od posljednjeg Vukovara 1991.

Osječani su ove sezone u prvenstvu ostvarili tek šest pobjeda, a od toga su dva puta svladali Rijeku.

Rijeka je zaprijetila vrlo brzo. U trećoj minuti lijepu su akciju složili Legbo i Dantas. Udarac potonjeg igrača na kraju je ipak zaustavio osječki vratar Malenica, a potom su gosti uzvratili pogotkom.

U petoj minuti bespotrebno su kombinirali domaći vratar Zlomislić i Barco, a lopta je potom došla do Akerea od kojeg se odbila u nebranjenu riječku mrežu. Uslijedili su tada, sasvim logično, napadi Rijeke, a najbolju je šansu u nadolazećem razdoblju propustio Legbo.

Nakon nešto manje od pola sata igre dogodio se novi šok za domaćina. Travnjak je zbog ozljede morao napustiti najbolji riječki igrač Fruk te je potom sve do kraja prvog dijela utakmica utonula u spori ritam bez pravih prilika.

Od starta drugog poluvremena stisnula je Rijeka još žešće svog suparnika. Prvi je šansu imao Dantas u 50. minuti, a goste je spasio Matković ispucavajući loptu s vratarske linije. U 64. minuti u odličnoj se situaciji našao Ndockyt. Proigrao ga je Legbo, ali je Ndockyt bio posve neprecizan u završnici akcije. Osijek je u 72. minuti imao šansu za povećanje vodstvo, ali u ne odveć lakoj situaciji nije uspio kvalitetno reagirati Matković.

Kroz cijelu utakmicu Rijeka nije bila na pravoj razini pa posebno dobro nije odigrala niti sama završnicu susreta u kojoj je tražila izjednačenje. Jalovo je napadala, a gosti iz Osijeka su relativno lako odbili sve napade i sačuvali vrijedna tri boda u svom džepu. Čak štoviše, Osječani su pobjedu potvrdili u 94. minuti kada je konačnih 2-0 postavio Omerović.

U prvom dvoboju ovog kola u subotu je Lokomotiva u Zagrebu svladala Istru 1961 s 2-0.

U nastavku nedjelje od 18.30 sati na Poljudu igraju Hajduk - Gorica. Zadnja se utakmica igra u ponedjeljak kada će Vukovar 1991 u Osijeku dočekati vodeći Dinamo od 18 sati.