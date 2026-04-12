Mario Kovačević: Utakmica protiv Vukovara bila nam je najlošija u sezoni, sada se želimo iskupiti

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je sutrašnju gostujuću utakmicu protiv Vukovara, istaknuvši dobru formu svoje momčadi ovog proljeća, ali i podsjetivši na poraz 0:1 u međusobnom susretu u listopadu.

"Čeka nas još puno posla. Vukovar je promijenio trenera i pokazao da se vraća u formu, ali najviše ovisimo o sebi. Moramo od početka nametnuti svoj ritam i nastaviti igrati kao dosad", rekao je Kovačić i dodao kako nema problema s ozljedama ni suspenzijama, ali da pojedini igrači poput Dominika Livakovića, Pereza-Vinlofa i Ismaela Bennacera još nisu spremni za ovaj susret te se njihov povratak očekuje u sljedećem kolu protiv Rijeke.

Osvrnuo se i na prethodni poraz od Vukovara, koji je opisao kao najslabiju utakmicu svoje momčadi ove sezone.

"Želimo se iskupiti navijačima i pokazati da je to bio samo loš dan. Cilj nam je dvostruka kruna, ali dok god prvenstvo nije matematički osigurano, nećemo stati", zaključio je Kovačević.