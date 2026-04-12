VUKOVAR - DINAMO

Mario Kovačević: Utakmica protiv Vukovara bila nam je najlošija u sezoni, sada se želimo iskupiti

Zagreb: Mario Kovačević održao konferenciju za medije uoči utakmice protiv Slaven Belupa
12.04.2026.
u 13:46

"Želimo se iskupiti navijačima i pokazati da je to bio samo loš dan. Cilj nam je dvostruka kruna, ali dok god prvenstvo nije matematički osigurano, nećemo stati", rekao je Kovačević.

Trener Dinama Mario Kovačević najavio je sutrašnju gostujuću utakmicu protiv Vukovara, istaknuvši dobru formu svoje momčadi ovog proljeća, ali i podsjetivši na poraz 0:1 u međusobnom susretu u listopadu.

"Čeka nas još puno posla. Vukovar je promijenio trenera i pokazao da se vraća u formu, ali najviše ovisimo o sebi. Moramo od početka nametnuti svoj ritam i nastaviti igrati kao dosad", rekao je Kovačić i dodao kako nema problema s ozljedama ni suspenzijama, ali da pojedini igrači poput Dominika Livakovića, Pereza-Vinlofa i Ismaela Bennacera još nisu spremni za ovaj susret te se njihov povratak očekuje u sljedećem kolu protiv Rijeke.

Osvrnuo se i na prethodni poraz od Vukovara, koji je opisao kao najslabiju utakmicu svoje momčadi ove sezone.

"Želimo se iskupiti navijačima i pokazati da je to bio samo loš dan. Cilj nam je dvostruka kruna, ali dok god prvenstvo nije matematički osigurano, nećemo stati", zaključio je Kovačević.
